Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila scatena la sua follia omicida contro una nuova nemica, Poppy Nozawa!

Anticipazioni TV

Lo scontro tra Poppy e Sheila avrà delle sicure conseguenze. La Carter non lascerà impunito il comportamento della Nozawa e presto potrebbe vendicarsi di lei... uccidendola! Succederà davvero così nelle prossime puntate di Beautiful presto in arrivo sulla CBS e su Canale5?

Mettersi contro Sheila Carter non è mai una buona idea. Poppy avrebbe dovuto saperlo che presentandosi a Il Giardino le cose sarebbero degenerate e dopo che tra lei e la Carter sono volati schiaffi, è chiaro che nelle prossime puntate americane di Beautiful si scatenerà il pandemonio; vedremo sicuramente la rossa aggiungere nel suo taccuino intitolato “nemici da eliminare”, il nome di Penelope Nozawa. Siamo certi che la rossa non permetterà mai e poi mai alla madre di Luna di metterle i bastoni tra le ruote. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi in arrivo sia sulla CBS che presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy si è messa nei guai

Poppy non ha resistito alla tentazione di presentarsi da Sheila e di intimarle di non avvicinarsi a Luna. Il grande segreto della sorella di Li è stato scoperto e tutti l’accusano di aver mantenuto il silenzio su un qualcosa che Finn – e la sua famiglia – avrebbero dovuto sapere. Penelope ha tentato di rimediare come poteva e si è diretta dalla Carter per tentare di evitare che una nonna criminale faccia più danno di quanto lei non abbia già fatto. Ma l’incontro tra lei e la rossa si è rivelato non solo infruttuoso ma soprattutto litigioso. Poppy ha schiaffeggiato Sheila e ha scatenato l’ira della madre naturale di Finn, che di sicuro non dimenticherà questo affronto.

Sheila pronta a eliminare Poppy. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate americane di Beautiful

Lo scontro tra Poppy e Sheila avrà sicuramente delle conseguenze. Schiaffeggiare la Carter e rimanere impuniti non è possibile o meglio non è mai successo nella storia di Beautiful. La criminale vorrà sicuramente vendicarsi e anzi vorrà proprio liberarsi di Penelope, che è diventata un altro ostacolo per la reunion tra lei, Luna e Finn. Sì perché Sheila si è ormai convinta che la sua nipotina sia il suo lasciapassare per ricongiungersi con suo figlio e di certo non permetterà né alla madre della ragazza né a Steffy di metterle i bastoni tra le ruote.

Poppy ha chiarito a Sheila che non intende sostenere sua figlia e vuole che stia lontana da tutti. Un atteggiamento molto simile a quello della Forrester, con l’aggravante del fatto che Penelope Nozawa è responsabile quanto sua figlia di quanto successo. Certo, non ha ucciso degli uomini ma ha ingannato la sua bambina, sedotto suo nipote e mantenuto un segreto che avrebbe dovuto essere rivelato molto prima per evitare le spiacevoli situazioni che si sono create.

Beautiful: Luna darà una mano a Sheila per liberarsi di sua madre?

È sicuro che Sheila prenderà di mira Poppy e cercherà quantomeno di impedirle di metterle i bastoni tra le ruote ma è anche probabile che la Carter vorrà liberarsi della Nozawa facendola fuori. E Luna in tutto questo che ruolo avrà? Non pensiamo che la giovane prenderà le difese della sua mammina, che di fatto ha spedito in galera al posto suo con l’accusa di omicidio. Visto come si è comportata per avere finalmente il suo posto nel mondo e come si sta comportando per sedurre Will, crediamo che la giovinetta possa rivelarsi più che mai d’accordo con la sua nonnina e l’aiuti a uccidere Poppy senza nessuna pietà.

Lo crediamo piuttosto possibile vista la natura criminale delle due donne e visto il modo quello che entrambe sono in grado di fare. Penelope Nozawa deve stare molto attenta esattamente come Steffy.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.