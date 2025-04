Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy schiaffeggia Sheila! È rissa a Il Giardino

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che tra Sheila e Poppy si è scatenata una dura lite. Le due donne sono arrivate a schiaffeggiarsi. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Volano schiaffi tra i tavoli de Il Giardino. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che tra Poppy e Sheila è scoppiata la rissa. Le due donne sono passate, velocemente, dagli insulti alle botte e questo è il chiaro preludio di qualcosa di molto più violento che sta per abbattersi sulle trame della Soap, presto in arrivo sia sulla CBS che su Canale5. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy e Sheila a confronto… è guerra!

Sheila è una nonna felice. Aver scoperto che Luna è la sua nipotina ha ringalluzzito la Carter e le ha fatto credere di poter aver una nuova chance per ricostruire la sua famiglia. La rossa è certa che la giovane Nozawa sarà il suo lasciapassare per il cuore di Finn, che non potrà mai e poi mai rinnegare la sua bambina come invece ha fatto Poppy. Ed è proprio con quest’ultima che la rossa si è scontrata a Il Giardino, in una vera e propria lotta all’ultimo schiaffo.

Poppy ha deciso di affrontare Sheila per intimarle di stare lontano da Luna e conseguentemente anche da Finn. La Nozawa è certa che la rossa farà qualcosa per avvicinarsi a suo figlio e che per fare questo userà sua nipote. E in effetti, appena arrivata al ristorante, ha scoperto che la criminale è già al corrente della sua parentela con sua figlia. La loro discussione è degenerata in pochissimi minuti e sarà il preludio di grandi problemi futuri.

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy schiaffeggia Sheila

Poppy ha intimato a Sheila di stare lontana da Luna e per tutta risposta la Carter le ha rinfacciato di essere una madre tremenda oltreché una ninfomane, capace di andare a letto con suo nipote. Dagli insulti reciproci le due donne sono passate alle minacce. Penelope ha giurato di fare di tutto per fermare la sua pazza figlia e per impedire alla sua altrettanto folle nonna, da cui evidentemente ha preso tutto, di metterci lo zampino. Sheila ha sfidato apertamente la sua nuova rivale, ricevendo da lei – in pieno viso – uno schiaffo ben assestato. La rossa non ha ovviamente gradito l’affronto ma non si è di certo scomposta, anzi ha invitato Poppy a riprovarci qualora ne avesse il coraggio. E il coraggio la madre di Luna lo ha avuto eccome, ricevendo in risposta, stavolta, la furia della Carter. La rossa si è scatenata come una furia contro di lei e le due hanno cominciato a picchiarsi tra i tavoli del ristorante.

Beautiful: Sheila pronta a liberarsi di Poppy

Lo scontro tra Poppy e Sheila è stato durissimo. Le due donne non si sono risparmiate schiaffi e tirate di capelli, dando inizio a una guerra che sarà sicuramente piena di colpi di scena. Sì perché Penelope e la Carter, da ora in poi, saranno nemiche giurate. Sappiamo perfettamente quando la rossa possa essere pericolosa quando prende di mira qualcuno e temiamo che la madre di Luna si sia scavata la fossa con le sue stesse mani. E crediamo anche che la piccola Nozawa non farà nulla per impedire alla sua nonnina di liberarsi di sua madre. Del resto la giovane ha incastrato la sua stessa madre, facendola finire in prigione al posto suo.

