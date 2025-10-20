Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a seminare di nuovo il terrore, nel suo mirino c'è Taylor!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Sheila, che per diverso tempo è stata quieta, sta per tornare a seminare il terrore a Los Angeles. Tutta colpa della sua crisi coniugale con Deacon e dall'intromissione di Taylor, che lei ha cominciato a vedere come una possibile nuova rivale. Ecco cosa sta succedendo nella Soap.

Sheila Carter sta per seminare di nuovo il terrore e questo nelle puntate americane di Beautiful. Mentre nelle puntate italiane della Soap la rossa sta per essere protagonista di una strana “avventura sanguinaria” insieme a Steffy – e niente è come sembra, fidatevi – negli episodi attualmente in onda sulla CBS, negli Stati Uniti, la madre di Finn è tornata all’attacco, stavolta contro Taylor e per salvare il suo matrimonio con Deacon. Ma cosa è successo e perché tanto odio nei confronti della Hayes? Ve lo riveliamo subito e vi diciamo anche di tenervi forte perché abbiamo la sensazione che la signora del male sia di nuovo in azione!

Beautiful Anticipazioni Americane: il matrimonio tra Sheila e Deacon in crisi a causa di Luna

Partiamo dal terribile momento che stanno vivendo Sheila e suo marito. Deacon ha scoperto che Luna è viva ma ha soprattutto capito che sua moglie lo sapeva già e che ha contribuito a tenere questo segreto. Per il barista è stato un duro colpo e questo perché ha sempre dichiarato, senza troppi giri di parole, di non poter perdonare la giovane Nozawa per quello che ha fatto ai suoi amici Hollis e Tom. Per questo motivo ha più volte chiesto alla sua consorte di tenersi alla larga dalla sua nipotina, un’assassina terribile, che ha agito da vera vigliacca solo per poter avere una posizione di prestigio e non soltanto per ottenere amore e una famiglia. Insomma Deacon non crede che Luna possa avere una redenzione come successo a sua nonna e ha sempre sperato che pagasse per le sue colpe, soprattutto dopo che la giovane ha di nuovo minacciato Steffy e addirittura sparato a Sheila e Liam nella casa sulla spiaggia dello Spencer, adibita a scuola estiva.

Deacon ha pregato più volte Sheila di fare delle scelte e le ha comunicato che se mai avesse preso le difese della nipotina, lui avrebbe preso le distanze da lei, incapace veramente di perdono. Purtroppo però la rossa non gli ha dato retto e scoperto che la figlia di Finn era ancora in vita, ha fatto di tutto per dare una mano a Li, mettendo in crisi il suo matrimonio.

Deacon e Taylor pericolosamente vicini? Ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Deacon ha scoperto ogni cosa e si è infuriato come non mai. Lo Sharpe non può sopportare che sua moglie abbia mentito e abbia detto una serie di bugie proprio a lui, che più di ogni altri ha creduto nel suo cambiamento e l’ha amata nonostante tutto e tutti. Con il cuore ferito e la mente annebbiata dal dispiacere e dal risentimento, il barista si è rivolto a Taylor per avere un supporto psicologico e la dottoressa, per quanto stranita dal dover dare le sue opinioni proprio su Sheila Carter, gli ha prestato il suo soccorso. Tra i due si è creata subito una certa alchimia e da tempo si vocifera e lo abbiamo pensato anche noi, che tra Taylor e Deacon nasca l’amore. E questo strano rapporto, che mai avremmo pensato si creasse, ha innescato lo Sheila radar. La Carter ha seguito il marito sino allo studio della Hayes e dopo averlo visto abbracciarsi con la psichiatra ha deciso di intervenire!

Beautiful Anticipazioni USA: Sheila pronta a seminare di nuovo il terrore anche contro Taylor

Deacon ha lasciato lo studio di Taylor e Sheila è entrata subito dopo essersi assicurata che suo marito fosse sulla via di casa. La Carter ha affrontato la dottoressa di petto, affermando con forza di avere intenzione di salvare il suo matrimonio costi quel che costi e lasciando intendere che sarà disposta a tirare fuori gli artigli e il terrore, come una volta, pur di non perdere il suo amore. E se questo vorrà dire combattere anche contro la Hayes o minacciarla e tenerla sotto scacco affinché lei convinca Deacon a perdonarla e quindi a non lasciarla. Insomma Sheila ha capito che la madre di Steffy potrebbe essere una potenziale rivale in amore – ha sentito tutti i complimenti che il barista le ha fatto, sottolineando quanto la dottoressa sia saggia e senza macchia – ma anche un’alleata (ricattata e guidata) affinché le cose vadano come lei desidera. E farà di tutto per trovare un punto debole della donna perché faccia quello che lei le dice e lei ottenga esattamente quello che spera. Ma con che cosa terrà Taylor sotto scacco? Come passerà alle minacce e ai ricatti? Lo vedremo presto così come scopriremo se per l’ex signora Forrester e il barista ci sia un futuro romantico.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.