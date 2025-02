Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila e Deacon pronti a fare fuoco e fiamme! Le trame della Soap torneranno bollenti

Anticipazioni TV

Sheila e Deacon sono rimasti in disparte per troppo tempo ma secondo gli spoiler di Beautiful i due torneranno a essere protagonisti nelle puntate americane della Soap? Cosa succederà e cosa vedremo, tra non molto, anche su Canale5? Scopriamolo.

Sheila e Deacon stanno per tornare alla carica. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la Carter e suo marito saranno di nuovo protagonisti nelle trame della Soap e sospettiamo che dietro a tutto questo ci sia la questione paternità di Luna. Ma cosa potrebbe succedere? Perché si prevedono fuoco e fiamme nei prossimi appuntamenti, presto in onda anche su Canale5? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon e Sheila presto sposi

In Italia, su Canale5, stiamo assistendo alla rinascita dell'amore tra Deacon e Sheila, pronti a vivere insieme. I due, da questo momento, non si lasceranno più e arriveranno persino a sposarsi. I due innamorati se la vedranno brutta in tante altre occasioni e lo Sharpe dimostrerà di essere sinceramente innamorato della Carter, arrivando addirittura a non credere che lei sia morta per mano di Steffy e a mettersi alla ricerca della verità. Sono tutte cose che vi abbiamo raccontato in alcuni nostri articoli sulle anticipazioni americane, che vi riassumiamo in modo più approfondito, per capire meglio cosa vogliamo rivelarvi ora.

Sheila e Deacon presto decideranno di diventare marito e moglie ma la rossa continuerà a pensare a un modo per riavvicinarsi a Finn. La cosa la porterà ad avere altri scontri con Steffy, fino a quando Sugar – una sua vecchia conoscenza e diventata la sua copia esatta dopo un intervento chirurgico – la rapirà e cercherà di uccidere la Forrester, finendo però lei stessa vittima del suo piano.

Tutti penseranno che la malefica rossa sia morta, tutti tranne Deacon, che invece si convincerà che ci sia qualcosa di strano in tutta la faccenda e alla fine riuscirà a salvare la sua amata con l’aiuto del dottor Finnegan. Il matrimonio verrà celebrato poco dopo e il barista pregherà sua moglie di mettere da parte i suoi piani diabolici per godersi quel momento di felicità che si sono entrambi guadagnati.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon e Sheila pronti a tornare alla ribalta

Dopo il matrimonio, Sheila metterà da parte il suo piano per conquistare Finn e sembrerà volersi davvero godere il bel momento insieme a suo marito. La Carter cercherà di smetterla di essere ossessionata dal figlio e riuscirà a non costituire più un problema per Steffy, che avrà ben altre gatte da pelare. Lo Sharpe e sua moglie si ritireranno nel loro ristorante e diventeranno personaggi di contorno delle altre storyline di Beautiful. Kimberlin Brown e Sean Kanan, ovvero gli interpreti di Deacon e Sheila, hanno rivelato che nelle prossime puntate americane della Soap si parlerà molto spesso di loro.

Ci saranno delle trame intense che li vedranno protagonisti e pare che questa volta non andranno per nulla d’accordo e si troveranno a darsi battaglia. E il motivo sarà legato a Luna Nozawa.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila e Deacon da amanti a nemici

Sheila e Deacon potrebbero presto diventare nemici e questo per via di Luna Nozawa e della sua parentela con la Carter. Se la paternità di Finn fosse confermata – cosa che pensiamo succeda – risulterebbe che Sheila è la nonna di Luna.

Se così fosse, Deacon sarebbe sconvolto dal sapere che l’assassina dei suoi amici Tom e Hollis è la sua nipotina acquisita e la cosa non gli piacerà sicuramente. Ancora meno gli piacerà il fatto che la sua consorte voglia avere un rapporto con questo nuovo componente della famiglia. Tutto ciò potrebbe creare una frattura con sua moglie, che lui rimprovererà per aver dimenticato quanto male la giovane ragazza abbia creato a entrambi, uccidendo due persone a loro molto care. Insomma il matrimonio tra il padre di Hope e la madre di Finn potrebbe vivere dei momenti di profonda crisi e chissà se, alla fine, i due finiranno per lasciarsi scatenando di nuovo la follia della rossa.

Le ipotesi sono tante e pensiamo che Sheila potrebbe allearsi con Luna per distruggere Steffy oppure potrebbe vedere in lei, come lo farà la Forrester, un pericolo per tutti e trovare un accordo con la figlia di Ridge per tenere la Nozawa alla larga da tutti. E questo anche perché Luna ha dimostrato di essere capace di colpire le persone del suo stesso sangue, cosa che la rossa non ha mai voluto fare almeno non di proposito.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.