Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge vuole finire la collezione di Eric ma rifiuta di collaborare con Zende!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che una nuova lotta di famiglia sta per scatenarsi alla Forrester Creations. Tutta "colpa" delle decisioni di Ridge, che vuole finire la collezione di Eric con RJ e non con il più esperto Zende. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda in America e presto su Canale5.

A casa Forrester sta per scoppiare un’altra pesante guerra. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Zende sta per scoppiare come una bomba a orologeria, stanco di essere sempre trattato come un Forrester di serie B, nonostante tutto il suo impegno e la sua abilità. Ma cosa sta succedendo e cosa innescherà la reazione delusa, amareggiata e furiosa del figlio di Kristen? Vi anticipiamo che una delle cause sarà l’ultima decisione presa da Ridge.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge vuole finire la collezione di Eric

Eric giace inerme su un letto di ospedale dopo aver subito una delicata operazione e aver ricevuto la visita del fantasma di Stephanie. Ridge è molto preoccupato per suo padre e per distrarsi dal pensiero di aver preso la decisione sbagliata – lasciando che Finn operasse il Forrester senior – ha deciso di finire la collezione del suo papà, lasciata incompleta a causa delle sue condizioni di salute. Lo stilista ha intenzione di mettere da parte il suo lavoro, per dedicarsi a realizzare il sogno del suo mentore ma per farlo ha bisogno di aiuto e sa a chi rivolgersi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge chiede a RJ di aiutarlo a finire la collezione di Eric ma Zende…

Ridge non ha idea di quale sia l’idea principale di suo padre per la nuova collezione ma sa anche che c’è una persona che potrebbe aiutarlo e che sicuramente sa cosa voleva fare il suo papà. Si tratta ovviamente di RJ, suo figlio, che ha collaborato con suo nonno dall’inizio e che ha saputo capirlo più di chiunque altro. Lo stilista ha quindi chiesto al suo ultimogenito di dargli una mano e di lavorare insieme a lui, per realizzare il sogno di Eric. Il ragazzo ne è stato entusiasta ma Ridge ha dovuto fare i conti con Zende, deciso a occuparsi lui, insieme allo zio, della linea del suo adorato nonno. Il figlio di Kristen si è proposto come collaboratore di Ridge e ha domandato anzi preteso di essere lui il suo braccio destro e non il suo inesperto cuginetto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Zende si sente escluso. Luna lo consola

Ridge ha risposto freddamente al nipote, dicendogli di apprezzare la sua bravura e la sua richiesta ma anche di non poterla accettare. Non è lui che conosce a fondo l’idea di Eric. Il Forrester senior ha rivelato al nipotino di aver intenzione di collaborare con RJ, l’unico a sapere quali fossero le vere intenzioni del padre e l’unico, almeno stavolta, che può dargli una mano. La gelida risposta dello zio ma anche la freddezza che la famiglia sembra riservargli in questo momento, arrivando persino a non coinvolgerlo nel recarsi tutti insieme in ospedale, hanno lasciato Zende senza parole, deluso, amareggiato e furioso, per il trattamento che gli stanno riservando. Il giovane si è confidato con Luna che, nonostante ami RJ, non gli ha potuto dare torto.

La nostra sensazione è che presto Zende dichiarerà ufficialmente guerra a suo zio e a suo cugino, arrivando persino a voler sedurre Luna, per ripicca e rivincita. Succederà davvero oppure il risveglio di Eric impedirà che la sua famiglia si sgretoli e che la sua azienda assista a un nuovo conflitto famigliare?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.