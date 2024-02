Beautiful Anticipazioni Americane, Ridge teme il peggio ma Eric è ostinato: morirà, però ora vuole vivere!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge è preoccupato per Eric, il quale però prova a rassicurarlo... Scopriamo insieme che cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto anche su Canale 5.

Ridge ha paura per Eric, il quale però, determinato come non mai, prova a rincuorarlo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci lasciano intendere che nelle prossime puntate della Soap, in arrivo negli Stati Uniti, il figlio temerà che il padre possa risentirsi male. Il Forrester senior tenterà di tranquillizzare Ridge, dicendogli che un giorno morirà, però intanto vivrà a pieno, cominciando dal chiedere a Donna di sposarlo: è con lei che intende trascorrere il resto dei suoi giorni. Pertanto, commosso, l'uomo aiuterà il genitore ad inginocchiarsi per fare la proposta all'amata...

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric se l'è vista brutta...

Mentre noi vediamo Eric e Donna in pensiero per il matrimonio tra Brooke e Ridge, che al momento sembra destinato a naufragare, i telespettatori americani stanno vedendo i due pronti a coronare il loro sogno d'amore. Il Forrester se l'è vista davvero brutta. Affetto da una grave malattia, grazie a Finn, che l'ha sottoposto ad una cura sperimentale, ed anche grazie ai suoi cari che hanno insistito affinché facesse quest'ultimo tentativo, ora l'uomo può finalmente tirare un sospiro di sollievo, e provare a riprendere in mano la sua vita...

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric vuole sposare Donna!

Proprio perché è stato ad un passo dalla morte, adesso Eric si dice pronto a vivere a pieno la sua vita, tanto che ha preso un'importante decisione: organizzerà una festa in onore di Donna, in cui, oltre a ringraziarla ed omaggiarla, le farà una romantica proposta di matrimonio. Il canuto capofamiglia sa di voler trascorrere il resto dei suoi giorni al fianco dell'amata, che, tra l'altro, gli ha sempre dimostrato assoluta devozione, anche e soprattutto non lasciandolo mai solo in un momento tanto difficile come quello appena trascorso...

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Eric rassicura Ridge...

Ridge è molto preoccupato per il Forrester senior. Poco prima che quest'ultimo faccia la sua proposta a Donna, il figlio gli si avvicina per assicurarsi che stia bene. Eric, cupo, sta ripensando a quando, durante l'ultima festa che aveva organizzato, è crollato a terra, quasi in punto di morte. Tuttavia, il padre assicura a Ridge di essere cosciente e felice, perché innamorato della sua vita con la bionda. Inoltre, il Forrester senior chiede al figlio di non preoccuparsi per lui, poiché quando arriverà il suo momento, non avrà paura; ora, l'unica cosa che desidera è vivere a pieno. Ridge, commosso, gli dà un bacio sulla guancia, e sempre commosso lo aiuta ad inginocchiarsi quando Eric deve mostrare il prezioso anello a Donna. La sua emozione, e quella di tutti i presenti, è palpabile...

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.