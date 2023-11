Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge lascia la direzione della Forrester Creations a Eric... ma non per molto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge ristrutturerà l'ufficio della direzione della Forrester e lo lascerà a suo padre. Ma non sarà per molto. Eric sta morendo e non c'è più scampo. Ecco cosa è successo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e che vedremo presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge ha lasciato la direzione della Forrester Creations, per ridare lo scettro del comando a suo padre. Lo stilista ha deciso di farsi da parte e far credere al suo adorato papà che ha vinto la loro sfida, per aiutarlo nel momento delicato che sta vivendo e che crede che nessuno conosca. Ma Ridge tornerà presto dietro la scrivania del direttore e colmerà presto un vuoto molto pesante.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge ristruttura l’ufficio di Eric

Ridge ha mentito a Eric per tentare di salvarlo. Lo stilista gli ha fatto credere che sia lui il vincitore della loro sfida. Tutto questo, come vi abbiamo già anticipato e come a loro volta ci hanno rivelato le Anticipazioni Americane di Beautiful, dopo aver scoperto che suo padre sta morendo. Il Forrester ha compreso con disperazione delle gravi condizioni di salute del capostipite della famiglia e ha giurato di fare di tutto per sostenerlo in questi ultimi momenti. Una delle sue mosse è stata quella di ristrutturare l’ufficio della direzione della Forrester, esattamente come lo aveva lasciato il suo papà, riconsegnandogli lo scettro del comando e la poltrona del CEO. Un gesto che Eric ha apprezzato moltissimo ma che non lo ha commosso tanto quanto ritrovare un oggetto a lungo dimenticato.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric ritrova la sua prima cucitrice con una dedica a Stephanie

Ridge ha lasciato il suo ufficio a Eric anzi glielo ha restituito ma ha fatto ben di più. Lo stilista ha fatto trovare al padre, in un cassetto della scrivania, un prezioso oggetto a lui appartenente e dimenticato da tempo: la sua prima cucitrice. A trovarla, nello sgabuzzino, è stata Luna, che l’ha subito consegnata a Ridge, che si è premurato di farla avere al papà. I due hanno così condiviso un bel momento insieme, visto anche che sull’impugnatura di questa reliquia sacra, è ancora ben visibile una dedica d’amore a Stephanie. Eric è stato talmente contento di essere ritornato in auge, da non ricordarsi di essere vicino alla morte.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge non ha più dubbi. Eric morirà!

Ridge e la sua famiglia non hanno dimenticato che Eric sta morendo. Il Forrester ha anzi accusato Donna per non averlo avvertito e si è fatto accompagnare da lei e da Brooke dal medico curante del padre – uno dei migliori in circolazione – che gli ha purtroppo confermato la triste fine del suo papà. Non c’è più scampo per Eric Forrester e tutti i medici sono d’accordo sul fatto che nessuna cura potrebbe salvargli la vita. Insomma Ridge ha lasciato l’ufficio del comando della Forrester Creations, ben consapevole che tra non molto tornerà dietro quella scrivania, per colmare un vuoto che ci lascerà tutti molto tristi.

