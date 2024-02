Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge e Brooke in guerra a causa di Thomas!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane della Soap Beautiful ci rivelano che Brooke e Ridge non la pensano allo stesso modo su Hope e Thomas. Mentre la Logan vuole dichiarare guerra al figliastro, il Forrester sarebbe molto felice di avere la figliastra come sua nuora. Tra marito e moglie si scatenerà il caos?

Tra Brooke e Thomas non c’è alcuna aria di distensione. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra la Logan e il Forrester junior continuerà a esserci l’ormai ventennale inimicizia ma stavolta a voler scatenare la guerra sarà Brooke. Sconvolta dalla proposta di nozze che il suo figliastro ha fatto a Hope, la bionda sarà pronta a tutto pur di fermare un matrimonio che proprio non si deve fare. Peccato però che Ridge non sarà per nulla dalla sua parte. Contento di poter avere Hope come sua nuora, vorrà in ogni modo frenare questa assurda lotta tra sua moglie e il suo primogenito.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke sconvolta dalla richiesta di matrimonio di Thomas a Hope

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke è pronta alla guerra con Thomas. Ci risiamo, tra la Logan e il suo figliastro c’è di nuovo maretta. Stavolta però a voler scatenare il pandemonio è la Logan e tutto questo dopo aver scoperto che il giovane Forrester ha chiesto a Hope di sposarlo. Una richiesta che non può essere accettata, almeno per Brooke, che ha pregato la figlia di non cedere alle lusinghe del primogenito di Ridge, né ora né mai. Anche stavolta Hope non ha voluto ascoltarla e le ha ribadito di farsi da parte.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke aggredisce Thomas

Hope ha rimesso al suo posto Brooke già una volta ma sarà necessario ribadire il concetto più e più volte. La Logan senior non ha alcuna intenzione di permettere alla figlia di diventare la moglie di Thomas, colui che per anni ha avuto un’ossessione per sua figlia e che, per via di questa, si è macchiato di crimini indimenticabili. Brooke ha giurato di fare di tutto per evitare che la sua bambina faccia un errore clamoroso nella sua vita e per impedirlo si è presentata da Thomas per aggredirlo. Il giovane non ha però perso la calma e non si è lasciato spaventare.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge e Brooke in guerra a causa di Thomas

Thomas non vuole in nessuno modo mettere fretta a Hope e nemmeno il confronto con Brooke ha spinto il ragazzo a forzare la mano con l’amata piccola Logan. Questo atteggiamento pacato piacerà non solo a Hope ma anche a Ridge. Il Forrester è convinto che suo figlio sia cambiato e che abbia fatto bene a inseguire la sua felicità con la sua figliastra. Ha così approvato la sua dichiarazione e ha anzi confessato a Hope che sarebbe molto felice di averla come nuora. Una rivelazione che sicuramente farà infuriare Brooke, che vorrebbe suo marito dalla sua parte. Stavolta però i due saranno l’uno contro l’altra ed è probabile che tra loro possa scoppiare una vera e propria guerra. Chi la spunterà stavolta? Brooke come le volte scorse o Ridge che per la prima volta dimostrerà alla consorte che suo figlio è davvero un uomo migliore? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.