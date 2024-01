Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rimette Brooke al suo posto. Basta guerra contro Thomas, è ora di finirla!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane della Soap Beautiful ci rivelano che Hope ha messo i puntini sulle "i" con sua madre Brooke e dopo aver chiarito le sue posizioni con Liam e averlo messo al tappeto, invitandolo a non impicciarsi tra lei e Thomas, ha fatto lo stesso con sua madre. La piccola Logan è scatenata!

Hope è scatenata più che mai e non ha alcuna intenzione di permettere a nessuno di dirle cosa deve fare. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la piccola Logan ha messo i puntini sulle “i” con sua madre Brooke, tornata alla carica contro Thomas e decisa a volere la sua bambina lontana dal pazzo Forrester. Hope non solo non ha accettato i suoi consigli ma le ha gentilmente chiesto di deporre le armi contro il figliastro, con cui lei potrebbe avere un futuro. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è accaduto nelle puntate della Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope crede all’innocenza di Thomas ma non sa se perdonarlo

Thomas ha confessato a Hope la verità su Emma e ha deciso di raccontare alla ragazza di aver inseguito la Barber in auto e di non averla soccorsa, convinto che fosse morta sul colpo. Le rivelazioni del Forrester hanno sconvolto la Logan ma non hanno minato la sua fiducia nei suoi confronti. Hope è rimasta convinta che il suo nuovo compagno non sia un assassino. La bionda ha però preso tempo per capire se riuscirà o meno a perdonare la sua omissione di soccorso. Insomma il passato di Thomas continuerà a tormentarla.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke consiglia a Hope di stare lontana da Thomas

La serata romantica di Thomas e Hope, dopo la confessione del Forrester, si è conclusa prima del tempo. Brooke, arrivata allo chalet per salutare la figlia e dare la buonanotte ai nipoti, si è accorta che qualcosa ha turbato la sua bambina e scoperto che c’entra il figlio di Ridge e il suo passato da pazzo, è tornata ad attaccare il figliastro e a consigliare a Hope di stargli lontano. Stavolta però la giovane biondina non ha accettato né consigli né altro da sua madre.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope rimette Brooke al suo posto. Basta guerra a Thomas

Brooke è tornata all’attacco contro Thomas ma stavolta Hope non l’ha neanche fatta finire di parlare. La ragazza ha immediatamente fermato la madre e l’ha invitata a smetterla di darle consigli sul Forrester e a deporre le armi. È ora di finirla con questa guerra contro il figliastro, che sta cercando di fare di tutto per redimersi e dimostrare di essere cambiato ma senza ottenere alcun risultato con lei, se non il solito disprezzo. Per Hope è diventato troppo; benché sia d’accordo sul fatto che Thomas sia stato scorretto e che abbia fatto pazzie, ora è davvero una persona diversa e la ama sinceramente. Se la sua mamma non è in grado di supportarla, allora dovrebbe iniziare a non mettersi in mezzo, anche perché non si può mai sapere che futuro riserverà la vita alla loro coppia. Hope ha fatto ovviamente riferimento alla proposta di matrimonio del suo innamorato, di cui però non ha ancora informato Brooke. Ma la Logan senior lo verrà presto a sapere!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.