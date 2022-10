Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge disgustato da Brooke. La Logan ha cercato di rovinare suo figlio Thomas!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge, dopo aver assistito all'arrivo dei servizi sociali a Villa Forrester, scoprirà con orrore che a chiamarli è stata Brooke. Il Forrester sbiancherà e sarà disgustato dal comportamento della moglie. Vediamo cosa succederà nelle puntate della Soap presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci riservano ancora sorprese. Vi abbiamo già anticipato – in un nostro precedente articolo – che Thomas sarà sconvolto dall'arrivo a Villa Forrester dei servizi sociali. Il ragazzo dovrà difendersi da accuse molto pensanti e tutto questo capiterà davanti a Ridge. I due – una volta che saranno rimasti soli - si interrogheranno su chi abbia potuto segnalare il giovane Forrester agli assistenti e purtroppo nella loro discussione emergerà il nome di Brooke. La Logan ha infatti minacciato il figliastro di strappargli suo figlio con la forza. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas sconvolto dalla presenza degli assistenti sociali

Ve lo abbiamo già anticipato. Thomas sarà sconvolto dall'arrivo alla villa dei servizi sociali, giunti nella grande casa di Eric per controllare che il piccolo Douglas Forrester stesse bene e non subisse violenze. Gli assistenti sociali riferiranno ai Forrester di aver ricevuto una chiamata allarmata, che riferiva loro di una situazione pericolosa e, visto che la situazione è più che sotto controllo, lasceranno la ricca dimora degli stilisti, rassicurando tutti sul fatto che non ci saranno più incursioni da parte loro. Thomas e Ridge, presente all'evento, tireranno un sospiro di sollievo ma cominceranno a interrogarsi su chi possa aver fatto una simile soffiata. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che nella loro conversazione spunterà il nome di Brooke.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas accusa Brooke e mette Ridge in guardia da sua moglie

Thomas si affretterà a raccontare al padre della conversazione piuttosto sgradevole avuta con Brooke, poco tempo prima. Il Forrester rivelerà al padre che sua moglie continua a insultarlo e ad accusarlo di essere una persona pericolosa, non in grado di fare il padre. Il giovane stilista farà pure menzione all'episodio del coltello, dicendo candidamente al padre di aver sì tenuto in mano la lama ma di averla utilizzata per tagliare una mela. Ma gli riferirà anche di una minaccia molto poco velata da parte della sua amata consorte. Thomas dirà a Ridge che Brooke lo ha minacciato di portargli via con la forza Douglas e di essere disposta a chiamare i servizi sociali. Anche Ridge confesserà al figlio di aver sentito una frase simile da parte della sua compagna ma si dirà assolutamente certo che la donna che sta accanto a lui da anni, non possa aver compiuto una simile nefandezza. La Logan non si fida del suo figliastro ma non arriverebbe a tanto, almeno non senza averlo avvertito o comunque senza averne parlato con lui. Per fugare ogni dubbio, tornerà a casa e ne parlerà direttamente con lei.

Thomas ottiene le prove della colpevolezza di Brooke: ecco cosa rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful

Thomas consiglierà al padre di agire anche in un altro modo. Usando le sue conoscenze, il ragazzo potrà scoprire chi abbia fatto la chiamata ai servizi sociali. Si metterà quindi al telefono per chiamare un suo amico, che correrà a Villa Forrester per aiutarlo. I due attenderanno, con ansia, il suo arrivo e dopo aver vinto le sue resistenze – non è consentito rivelare il nome di chi ha fatto la chiamata all'assistenza ai minori – otterranno da lui di sentire la registrazione della telefonata. E qui scoppierà la crisi. Ridge e Thomas sentiranno distintamente la voce di Brooke e il suo nome, scandito lettera per lettera dalle sue stesse labbra. Ridge andrà fuori di testa. Come ha potuto sua moglie tradire così vilmente la loro famiglia, solo per proteggere sua figlia? È una cosa che non può essere successa davvero. Lo stilista cercherà di capire cosa sia successo e dirà nuovamente al figlio di voler parlare faccia a faccia con la sua consorte, prima di fare delle conclusioni affrettate. Sarà certo infatti che presentandosi a casa, la Logan gli racconterà tutto e insieme risolveranno questa fastidiosa situazione.

Anticipazioni e Trame Americane di Beautiful: ecco cosa succederà a Brooke e Ridge

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas cercherà di mettere in guardia suo padre. Brooke ha perso il senno e non sta ragionando per il bene di Douglas ma solo per il bene di Hope. Ridge vorrà comunque parlarne direttamente con sua moglie, convinto – come abbiamo detto – che la donna gli racconti tutto e gli riveli cosa le è passato per la testa in quel momento. E così farà; lo stilista tornerà a casa e comincerà a discutere con la sua consorte. Ma lei non farà menzione di nessuna questione dei servizi sociali. Per il Forrester sarà la conferma dei dubbi di Thomas. Brooke è una bugiarda e ha superato il limite. Ma gli spoiler ci fanno capire che questa situazione sia pilotata. Brooke sembrerà davvero non sapere nulla della malefica telefonata e parrà solo colpevole di aver calcato un po' troppo la mano con Thomas. Vedremo infatti, un anticipazione nell'anticipazione, che il vero colpevole della telefonata si nasconderà in un'altra casa dei Forrester... quella più grande.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.