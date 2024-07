Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy vuole liberarsi di Katie. Tenterà di ucciderla?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Bill ha dichiarato a Katie di provare per lei un profondo amore e che questo non svanirà mai. Poppy ha sentito tutto e potrebbe volersi liberare della Logan, una volta per tutte. Scopriamo insieme che cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

L’antipatia tra Poppy e Katie potrebbe diventare un pericolo per la Logan. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Nozawa ha scoperto quando il suo Bill tenga alla sua ex moglie e quali sentimenti lo legano ancora alla madre di suo figlio. Furiosa e infastidita dalla prospettiva di dover dividere il cuore del magnate con la persona che lui considera “il grande amore della sua vita”, la mamma di Luna potrebbe decidere di liberarsi della sua rivale e di farlo molto presto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill rivela a Katie di amarla ancora e Poppy li sente

Da quando Poppy l’ha cacciata fuori di casa e da quando Li ha raccontato il passato di sua sorella, Katie ha drizzato le antenne e ha cominciato a osservare la madre di Luna molto attentamente. La Logan si è convinta che la donna non sia sincera e che la questione della nuova paternità di Bill nasconda qualcosa di molto oscuro e subdolo. Katie lo ha confidato, senza tanti giri di parole, allo Spencer, dicendogli di aver una brutta sensazione sulla sua nuova compagna, forse motivata dal grande affetto che prova per lui. Il magnate si è intenerito davanti a questa accorata dichiarazione d’amore da parte della sua ex moglie e le ha rivelato di provare per lei un affetto indelebile e di considerarla il più grande amore della sua vita. I due si sono abbracciati promettendosi reciproco supporto ma non si sono accorti che dietro alla porta dell’ufficio di Katie, Poppy stava ascoltando con grande attenzione… e forse con desiderio di vendetta.

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy gelosa di Katie

Poppy ha ascoltato la conversazione tra Bill e Katie e non ha potuto fare a meno di provare una forte gelosia per la Logan. La sorella di Li vorrebbe essere l’unica donna della vita dello Spencer, l’unica che lui ami. Ma con Katie nei paraggi questo sembra essere impossibile. Il magnate ha rivelato di voler costruire una vita con la madre di Luna e di voler ricominciare con lei ma ha anche affermato che il suo vero amore è la mamma di Will, con cui ha condiviso molto tempo insieme e che è riuscita a cambiarlo. Poppy potrebbe quindi decidere di rimanere l’unica e sola persona che Bill Spencer può e deve amare e potrebbe diventare pericolosa.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy cercherà di uccidere Katie?

Poppy potrebbe decidere di liberarsi di Katie e di rimanere l’unica donna nella vita di Bill. È chiaro che la sorella di Li nasconda qualche altro segreto della sua vita ma non è ancora certo che possa essere un’assassina. Potrebbe infatti non essere stata lei ad avvelenare Tom ma potrebbe comunque decidere di fare questo passo in avanti nel crimine, magari aiutata da qualcuno di sua conoscenza (tipo Justin, appena tornato a Los Angeles).

La sete di vendetta della Nozawa potrebbe essere talmente grande da farle perdere il controllo e la testa ma se mai venisse scoperta, per lei sarebbe finita. Sì perché è sicuro che se il magnate la vedesse fare qualcosa contra la “sua Katie” sarebbe lui ad andare su di giri e a volersi vendicare. Ma cosa succederà nelle prossime puntate americane di Beautiful? Siamo molto curiosi di scoprirlo. Intanto teniamo d’occhio la mammina di Luna e speriamo che per Katie Logan non ci siano problemi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.