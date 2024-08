Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy e Li sono in combutta? La verità sta per venire a galla!

Anticipazioni TV

Nei prossimi episodi americani di Beautiful scopriremo sicuramente cosa è davvero successo a Tom e Hollis. Poppy e Li potrebbero nascondere non solo un segreto ma anche un'inaspettata alleanza. Vediamo cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Poppy potrebbe non essere l’assassina di Tom e Hollis ma potrebbe essere comunque complice di questi omicidi. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Luna ha trovato lo zaino del musicista e ha scovato le lettere che l’uomo ha scritto a sua madre ma soprattutto ci hanno detto che il ritrovamento è stato fatto nella vecchia casa che lei e sua madre occupavano prima del loro trasferimento a Villa Spencer. Un dettaglio rimasto in sordina, almeno per il momento, ma che a noi ha fatto scattare il campanello d’allarme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna trova lo zaino di Tom a casa sua!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Luna ha trovato lo zaino di Tom nel suo appartamento e ha scoperto e letto, le lettere che il musicista ha scritto a sua madre negli anni passati. La ragazza è rimasta senza parole soprattutto davanti alla sicurezza con cui l’ex vagabondo affermava di essere il suo vero padre. La bella stagista della Forrester Creations è più che mai confusa e non sa davvero cosa pensare. Se non fosse stato per il test del DNA, fatto davanti a lei ed eseguito da sua zia Li, metterebbe persino in dubbio di essere figlia di Bill ma per ora si deve limitare ad avere dei grossi dubbi sulla sincerità di sua madre, che ha persino accusato di essere lei l’assassina dei due uomini trovati morti a Il Giardino.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna ha dei dubbi su Poppy

Luna e Poppy hanno avuto un duro confronto nella loro vecchia casa, a causa delle lettere di Tom. La Nozawa ha invitato la figlia a non fare parola di questo ritrovamento ma soprattutto di non dire nulla sul loro contenuto. Le ha perà promesso che a tempo debito le racconterà tutto.. ma cosa avrà da raccontare? Dirà davvero la verità?

Siamo certi che dietro alla morte di Tom e Hollis ci sia lo zampino di qualcuno legato a Poppy e abbiamo già fatto il nome di Li e di Jack ma ora, visto l’atteggiamento della nuova fiamma di Bill, cominciamo a pensare che lei non solo non sia estranea ma sia persino complice. E se Luna si alleerà con Katie e Will, come forse farà, allora tutti gli altarini potrebbero saltare come un tappo di spumante a Capodanno.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy e Li sono complici?

È chiaro che qualcuno abbia voluto mettere a tacere Tom e poi Hollis ma non è ancora sicura l’identità degli assassini o dell’assassino dei due uomini. Visto che casa Nozawa/Finnegan è piena di misteri, abbiamo già pensato che dietro a tutto questo ci siano Li e Jack, decisi a proteggere il segreto della loro famiglia, che potrebbe davvero essere che Finn è il vero padre di Luna. Ma la cosa che comincia a balenarci in testa è che Poppy sia al corrente di tutto questo piano e che abbia preso accordi con sua sorella – che stranamente ha preso le sue difese con Katie – per nascondere una verità che non dovrà mai essere svelata.

Le due sorelle, per anni l’una contro l’altra, potrebbero essersi messe d’accordo per ottenere ognuna di loro quello che vuole. Li desidera che la sua famiglia non venga sconvolta da nessun’altra brutta notizia – basta Sheila ancora in giro a fare danni – e Poppy vuole invece un uomo che la ami e che sia ricco. La soluzione è presto detta. Sfruttando la notte di passione con lo Spencer, le due potrebbero aver manomesso il test del DNA per assicurare un padre alla piccola Nozawa, farla diventare un’ereditiera, far sposare Poppy con Bill e garantirsi entrambe un vissero tutti felici e contenti. Un piano ingegnoso per non turbare Finn con la scoperta di essere il padre di sua cugina.

Ma la curiosità di Luna potrebbe mettere tutto in discussione. La ragazza non riuscirà a tenere per sé tutta questa tensione e scoppierà molto presto. Nelle puntate delle Soap che stanno andando in onda in questi giorni sulla CBS, la giovane si è confidata con RJ e lui probabilmente andrà a informare zia Katie della scoperta appena fatta dalla sua fidanzata, come del resto ha già fatto raccontandole delle mentine speciali di Poppy. E allora la Logan potrebbe partire all’attacco e magari scoprire che Bill ha già cominciato a indagare per conto suo e abbia sguinzagliato Justin, appena tornato, alle calcagna della sua nuova compagna. Ed è anche probabile che sia stato il braccio destro di Dollar Bill a far trovare lo zaino alla stagista, per mettere alla prova Poppy. Dove starà la verità? Lo scopriremo presto e vi terremo aggiornati.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.