Beautiful Anticipazioni Americane: Li difende Poppy da Katie. Qualcosa non quadra!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Li ha preso stranamente le difese di Poppy davanti a Katie. L'atteggiamento della madre di Finn è molto strano. Starà nascondendo qualcosa? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Katie è più che mai decisa a scoprire cosa stia nascondendo Poppy. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che la Logan pensa che la Nozawa sia una bugiarda e che stia ingannando Bill per un suo tornaconto. Purtroppo per lei, nessuno sembra volerla sostenere e aiutare nelle sue ricerche, nemmeno Li. La madre di Finn, per anni rivale di Poppy, pare decisa a non mettersi più in mezzo nella vita della sorella e la cosa è apparsa piuttosto strana. Possibile che la dottoressa stia occultando qualcosa e che questa sia la prova che c'è lei dietro gli omicidi di Tom e Hollis? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie pronta a scoprire la verità su Poppy

Katie ha accusato Poppy di omicidio. La Logan sospetta che dietro alle morti di Tom e Hollis ci sia lo zampino della Nozawa, che vuole a tutti i costi vivere insieme a Bill e non può permettere che nessuno si metta contro di lei. La sorella di Brooke ha preso a cuore questa situazione ed è pronta a tutto pur di mascherare la donna che ha preso il suo posto a Villa Spencer e nel cuore di Dollar Bill.

Non si tratta solo di gelosia, Katie è davvero convinta che Poppy stia ingannando Bill e a renderla certa di tutto questo è lo strano comportamento della Nozawa. Perché la madre di Luna si è fatta avanti con lo Spencer solo ora, dopo quasi vent’anni dalla nascita di Luna? Perché non si è presentata da lui quando sua figlia era ancora piccola? Ma soprattutto come mai Tom, con cui lei ha avuto una storia, era più che mai certo di essere lui il padre di sua figlia? Ci sono troppe cose che non quadrano e persino il test del DNA potrebbe non aver funzionato a dovere.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie scopre che Poppy fa uso di droghe

A peggiorare una situazione già di per sé complessa, ci si è messa la scoperta che Poppy fa uso di droghe. Katie lo è venuta a sapere da suo nipote RJ, che le ha raccontato della notte in cui Luna ha perso la testa dopo aver fatto uso – inconsapevolmente – delle mentine speciali della madre. Questo dettaglio, preoccupante, ha dato a Katie la certezza che la Nozawa non sia una donna di cui fidarsi e Bill deve starle lontano. Convinta di avere un aiuto e un alleato, si è diretta verso l’ospedale per parlare con Li, la madre di Finn, rivale da anni di Poppy.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Li non vuole aiutare Katie… ed è molto strano!

Katie sa che Li non ha mai apprezzato sua sorella ed era convinta che la dottoressa le avrebbe dato una mano per smascherare Poppy. Ma per ben due volte, il medico si è rifiutato di sostenere le tesi della Logan e non ha voluto mettere in dubbio la veridicità del test del DNA, somministrato personalmente da lei.

Lo strano atteggiamento di Li, che sembra essersi calmata con sua sorella e non aver più voglia di cacciarla da Los Angeles, come era all’inizio, appare molto sospettoso. Come mai tutto d’un tratto ha deciso di non volerla più fuori dai piedi e anzi sembra felice che abbia trovato la felicità con Bill? La cosa puzza di bruciato e potrebbe essere la prova che lei e Jack hanno orchestrato un piano malefico per assicurare a Poppy e Luna un futuro con lo Spencer e nascondere un segreto che avrebbe invece distrutto la loro famiglia. E il segreto è quello che vedrebbe Finn o Jack stesso, essere i veri padri di Luna. Se così fosse gli ex coniugi Finnegan potrebbero essere gli assassini di Tom e Hollis e Katie potrebbe essere la loro prossima vittima, visto che ha giurato di continuare a indagare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.