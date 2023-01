Beautiful Anticipazioni Americane: Finn e Steffy pronti a testimoniare contro Sheila ma Bill li ha in pugno!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy e Finn saranno chiamati a testimoniare contro Sheila. Il processo della Carter sembrerà sin da subito pilotato da Bill, che avrà in pugno i due ragazzi. Ma vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Il processo contro Sheila Carter sta per cominciare. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per la Carter sarà il momento di fare i conti con la giustizia ma purtroppo per Steffy e Finn, la donna sa già di poter contare sul supporto di Bill, pronto a tutto pur di farla uscire di prigione e far cadere ogni accusa contro di lei. L'aiuto dello Spencer si rivelerà fondamentale e porterà la Forrester e il Finnegan a vivere di nuovo un incubo. Testimonieranno contro Sheila mettendo così in pericolo la libertà di Taylor oppure cederanno ai ricatti di Dollar Bill?

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill è sicuro di vincere. Sheila sarà libera!

Il cerchio sta per chiudersi per Sheila, Bill, Steffy e Finn. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il processo contro la Carter sta per cominciare e a testimoniare contro di lei, saranno chiamati la Logan e il Finnegan, le ultime vittime dei loschi piani delle nemica numero 1 dei Forrester. Come vi abbiamo già anticipato in alcuni nostri articoli precedenti, Sheila potrà contare su un supporter di eccezione: Bill. Vi abbiamo rivelato che lo Spencer si alleerà con lei e rivelerà a Steffy di averlo fatto, perché convinto di aver finalmente trovato l'unica donna in grado di amarlo e di non abbandonarlo mai. Ma Bill non si fermerà certo qui e una volta giunto in tribunale metterà in chiaro alla Forrester e a suo marito di avere entrambi in pugno... e non solo per via di Taylor.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill tiene in scacco sia Steffy che Finn

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Bill minaccerà Steffy di mandare in galera Taylor se lei testimonierà contro Sheila. Lo Spencer è a conoscenza di un segreto che la famiglia Forrester ha tenuto nascosto per anni e che lo vede direttamente coinvolto. Stiamo parlando dell'episodio in cui la Hayes, in preda all'ira contro lo Spencer – colpevole di aver rovinato il matrimonio della figlia – si presentò dal suo nemico e gli sparò in pieno petto. Un evento che, per amore di tutti, è stato seppellito tra le mura della grande Villa Forrester e che avrebbe dovuto rimanere così, intoccato e silenzioso. Ma Bill lo tirerà fuori al momento opportuno e con questo sarà sicuro di tenere in pugno Steffy e di aver comprato il suo silenzio. La ragazza non metterà mai in pericolo la sua preziosa mamma e il magnate ribadirà le sue intenzioni poco prima che la giovane sua ex nuora si affacci al banco dei testimoni, per raccontare la sua versione dei fatti. Ma Bill Spencer non è uno che lascia le cose al caso e una minaccia ci sarà pure per Finn. Il dottore gli dirà infatti di essere pronto a raccontare la sua e anche solo con il suo racconto, le cose potrebbero mettersi male. Ma Dollar Bill gli ricorderà di dover stare calmo; se lui racconterà dell'incidente di Li – causato da Sheila – farà luce contemporaneamente sugli imbrogli che sua madre ha orchestrato, per fingere la morte di suo figlio, portarlo via dall'ospedale, ricoverarlo in un altra clinica e curarlo senza che nessuno sapesse nulla. E falsificare le cartelle cliniche non è certo una cosa da poco. Se si venisse a sapere, la carriera di Li Finnegan sarà compromessa e si scioglierà come neve al sole.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon in ansia per Sheila

Bill metterà a tacere sia Steffy che Finn e non ci rimane che aspettare di sapere se i due alla fine testimonieranno o no in sfavore di Sheila, pur consapevoli che entrambe le loro madri ne pagheranno le conseguenze. Lo Spencer sarà convinto di aver vinto e non si preoccuperà più di nulla. Chi continuerà invece a essere in ansia per il destino di Sheila sarà Deacon. Lo Sharpe, poco prima che la Carter venga portata in tribunale, si presenterà da lei in carcere e le dirà di essere molto triste per il suo futuro. Vorrebbe aiutarla e le prometterà di starle comunque accanto. Deacon non capirà che il sorriso beffardo della sua ex amante nasconderà ben più sordide intenzioni che quelle di fuggire di prigione, come ha già fatto, e non si renderà conto che forse il suo desiderio di poter stare con lei e di occuparsi di lei – sì, sembrerà proprio che si sia davvero affezionato – possa esaudirsi molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.