Beautiful Anticipazioni Americane: Per Carter e Hope è finita, Daphne ha la vittoria in pugno

Nelle puntate americane di Beautiful, Carter ha origliato una conversazione tra Hope e Liam e ha sentito la Logan rivolgere dolci parole al suo ex marito. Ignaro di cosa stia succedendo davvero, il Walton è corso tra le braccia di Daphne, che ha cantato vittoria. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto su Canale5.

La relazione tra Hope e Carter è al capolinea e stavolta, molto probabilmente, definitivamente. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che il Walton, dopo aver origliato una conversazione strappalacrime tra Liam e la Logan, si è convinto che la figlia di Brooke abbia deciso di riconquistare il suo ex marito e, deluso da lei, è corso tra le braccia di Daphne Rose, che non aspettava altro e che può cantare vittoria. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter origlia la conversazione tra Hope e Liam

Hope sa che Liam sta morendo. Steffy ha deciso di raccontarle tutto nonostante lo Spencer non volesse che nessun altro, a parte lei e Finn, sapesse della sua malattia. La giovane Logan è grata alla Forrester per averla messa al corrente di tutto e ha chiamato a casa sua l’ex marito, con la scusa di parlargli di Beth. Il loro incontro si è rivelato molto importante. Hope ha confessato a Liam di sapere di lui e gli ha confessato anche di aver avuto un confronto molto particolare con Steffy. La figlia di Brooke gli ha rivelato di non avere alcuna intenzione di abbandonarlo e gli ha dichiarato tutto il suo affetto e il suo desiderio di stargli accanto. Peccato che la loro conversazione sia stata origliata da Carter e che il Walton, non al corrente della situazione, abbia frainteso tutto.

Beautiful Anticipazioni: Carter deluso da Hope

Carter non è al corrente di quello che sta succedendo a Liam e ovviamente, sentendo la conversazione tra Hope e il suo ex marito, ha frainteso tutto e ha cominciato a pensare di aver perso qualsiasi possibilità di riconquistare la Logan. Il giovane è tornato alla Forrester Creations con la convinzione di aver sbagliato tutto e di aver dovuto dare retta sin da principio a Daphne. La Rose lo aveva avvisato che Hope avrebbe potuto pugnalarlo alle spalle, tornando alla carica con lo Spencer e purtroppo l’avvocato si è convinto che questo sia successo. Disilluso e deluso di come si sono messe le cose, il legale si è fatto consolare dalla bella creatrice di profumi, che ha potuto festeggiare la sua vittoria.

Beautiful: Daphne ha vinto?

La conversazione origliata da Carter e la sua decisione di farsi consolare da Daphne, avranno pesanti conseguenze sulle trame americane di Beautiful. È chiaro che Hope non potrà rivelare al Walton della malattia di Liam e sarà costretta a mantenere questo segreto davanti a Daphne Rose che, ne siamo certi, non si farà alcuno scrupolo e si mostrerà trionfante, sicura di aver vinto la guerra contro la Logan. Carter finirà per commettere degli errori che gli saranno fatali e che porteranno la Rose in una posizione di vantaggio, scomoda per tutti, temiamo anche per Steffy. Sì perché la presenza dell’amica francese della Forrester diventerà sempre più pesante e preoccupante per tutti, persino per chi l’ha chiamata in soccorso.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.