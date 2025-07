Beautiful Anticipazioni Americane: Nick mette in guardia Taylor, l'Italia potrebbe riunire Brooke e Ridge!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Nick ha raggiunto Taylor per metterla in guardia sulla partenza in Italia di Ridge e Brooke, durante la quale potrebbe succedere di tutto... Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in arrivo anche su Canale5.

Il viaggio in Italia sta per cominciare e Nick sta facendo di tutto per assicurarsi di essere accanto a Brooke e vorrebbe che Taylor facesse come lui. Nelle puntate americane di Beautiful, Marone ha deciso di seguire la Logan in Campania, dove lui ha – tra l’altro – un cantiere aperto ma vorrebbe che anche la Hayes fosse presente. Questo perché ha paura che Brooke e Ridge possano riavvicinarsi grazie alla magia del Bel Paese. La dottoressa ha però altre idee in mente… che non convincono per nulla il “marinaio”. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Tutto pronto per la partenza per l’Italia

Brooke, Ridge ed Eric sono pronti per partire in Italia, dove promuoveranno la nuova collezione della Forrester Creations. Come avvenuto a Roma, la maison di moda è convinta che il mercato italiano saprà valorizzare la nuova linea creata dai due stilisti più glamour di Los Angeles. Al gruppo dei tre vuole aggiungersi Nick, che ha affari in Campania e vuole, ovviamente, stare accanto alla bionda Logan, per impedirle di riavvicinarsi al suo ex e soffrire nuovamente tra le braccia del suo fratellastro, sempre confuso nonostante gli anni.

Decisa a capire a che gioco stia giocando il suo ex marito, che è impossibile abbia smesso di amarla solo per un fraintendimento, Brooke ha imposto un ultimatum a Ridge e lo ha costretto a scegliere tra il tornare insieme e il concedere a Marone di unirsi a loro, senza fiatare e senza creare scompiglio. Il Forrester non è tornato indietro sui suoi passi e quindi il marinaio, così come lo chiama lui, farà loro compagnia tra Napoli e Capri.

Nick pronto a partire ma Taylor deve seguirlo, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Nick non vede l’ora di mostrare a Brooke il suo nuovo yacht, quello in costruzione a Napoli. L’imprenditore è felicissimo di partire e di passare del tempo in Italia con la Logan ed è pure convinto che la sua presenza impedirà alla donna di riavvicinarsi a Ridge e di pensare di poter recuperare il loro rapporto. Marone è convintissimo che la bionda debba stare lontana dal Forrester e sa che Eric farebbe di tutto pur di convincere suo figlio che la donna della sua vita è Brooke e non Taylor. Per questo è necessario che lui sia in loco e che anche la Hayes parta insieme a loro. Peccato però che lei non sia del suo stesso parere.

Beautiful: Taylor si rifiuta di partire per l’Italia ed ecco perché

Nick ha raggiunto Taylor a Villa Forrester per convincerla a fare i bagagli e a partire con loro. Marone ha messo in guardia la dottoressa – e sua ex – e l’ha avvertita dei pericoli che corre Ridge. Ma la psichiatra ha deciso di non rincorrere nessuno e di non fare la guardiana del cuore del suo compagno e per questo motivo gli ha comunicato la sua intenzione di rimanere a Los Angeles insieme a sua figlia e ai suoi nipoti.

Taylor ha invertito la rotta rispetto al solito; ha cambiato proprio prospettiva e non ha più voglia di essere ossessionata dalla rivalità con Brooke. Forse è però pure illusa che questa volta Ridge faccia sul serio con lei e che abbia sinceramente deciso di stare con lei. Qualunque sia la motivazione, la dottoressa Hayes è una donna nuova, più libera, e per questo non si precipiterà in Italia per impedire che succeda l’irreparabile. Se accadrà, saprà come gestirlo… e stavolta per sempre.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor tronca con Ridge, stavolta sarà lei a dire basta?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.