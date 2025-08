Beautiful Anticipazioni Americane: Nick e Brooke quanta passione in Italia, Ridge ribollisce di rabbia!

Anticipazioni TV

Nick ha grandi piani romantici per Brooke in Italia. Nelle puntate americane di Beautiful, Marone non molla la presa sulla Logan e infastidisce Ridge, che lo vorrebbe fuori dai piedi. Ma le cose rischiano di sfuggire di mano al Forrester... Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto su Canale5.

L’azzurro mare del Golfo di Napoli promette di incantare le puntate americane di Beautiful e Brooke se n’è già accorta. La Logan è arrivata a Napoli insieme a Ridge, Eric e Nick, che è volato in Italia con la scusa di occuparsi di un suo cantiere navale ma con il chiaro intento di riconquistare la Logan. E pare che abbia tutte le carte in regola per farcela e per far infuriare il suo fratellastro, che non lo vorrebbe nemmeno vedere dipinto.

Nick ha cominciato il suo corteggiamento serrato e le cose si fanno romantiche e molto interessanti. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi andati in onda sulla CBS nelle ultime ore e presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge, Brooke, Eric e Nick a Napoli

Il tanto atteso viaggio in Italia è arrivato e Nick è entrato in azione come aveva promesso. Sì perché Marone vuole riconquistare Brooke e crede che l’occasione propizia per riuscirci sia a Napoli, dove lui sta costruendo un’imbarcazione simile a quella in cui lui e la Logan si sposarono anni prima. Il fascino del golfo partenopeo e la magia del Bel Paese faranno il resto, ne è sicuro ma dovrà guardarsi le spalle da Ridge ed Eric, molto poco contenti della sua presenza. Eric ha aggredito Nick sia a Los Angeles che appena arrivati nella penisola mentre Ridge si è trovato a gestire dei sentimenti molto particolari, forse inattesi ma sicuramente pericolosi, che potrebbero spingerlo a fare qualcosa di cui si pentirà o che comunque farà soffrire una delle donne della sua vita. E tutto questo perché Nick e Brooke hanno cominciato a fare faville!

Nick e Brooke che spettacolo in Italia, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

L’Italia è un posto magico per i personaggi di Beautiful e anche stavolta la magia sta facendo il suo corso. Per il momento però solo per Brooke e Nick. I due, sin dalle prime ore, si sono lasciati andare a tenerezze e a dolci pensieri, scambiando persino un altro bacio, non tanto appassionato ma molto significativo. Marone ha promesso alla Logan di farle fare un giro sulla sua barca e le sue promesse sono un debito. Il marinaio si rivela sempre un galantuomo e per Brooke è disposto a fare di tutto. Questa sua irrefrenabile frenesia, particolarmente vistosa ed eccentrica, infastidisce da sempre Ridge. Il Forrester considera il suo fratellastro un uomo borioso, pronto a mettersi in mostra in ogni occasione e la sua presenza accanto alla bionda, sua compagna per tanti anni, lo agita e lo fa ingelosire.

Beautiful: Ridge geloso di Nick e Brooke ma forse non è come sembra…

I programmi romantici di Nick per Brooke hanno cominciato a infastidire Ridge. Il Forrester è arrivato in Italia per lavorare e lui, così come Eric e Brooke, sono stati sommersi immediatamente dalla stampa e dai fan della maison, che amano le collezioni della Forrester ma soprattutto la coppia Brooke/Ridge, che si è trovata al centro dell’attenzione dei media appena atterrata in Italia. Ridge ha mantenuto un atteggiamento composto, gelando Brooke, facendola sentire inadeguata e spingendola ad accettare il corteggiamento di Nick, che non ha mai lasciato il suo fianco. Marone è riuscito persino a infilarsi alla festa di benvenuto ai Forrester e questo perché a fornire le sete per la nuova collezione è stata proprio la sua ditta di spedizione. Insomma Nick Marone è diventato un partner della maison e la sua presenza agli eventi italiani è scontata. Come abbiamo detto Ridge non sopporta di vederlo intorno a lui e alla Logan ma il suo fidanzamento con Taylor lo mette in una posizione di svantaggio. Non può certo pretendere che la bionda non esca e non si diverta insieme al padre di suo figlio Jack e questo lo sta mandando in bestia.

Ridge mostra una gelosia tremenda nei confronti di Nick ma non è chiaro se sia infastidito per via della sua inimicizia per il fratellastro o se in cuor suo stia cominciando a capire che la separazione da Brooke sia stata un errore e voglia, in qualche modo, rimediare. E se così fosse, Taylor non ne sarà per nulla contenta.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.