Beautiful Anticipazioni Americane: Matrimonio in vista tra Hope e Thomas?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Hope e Thomas potrebbero pensare di fare davvero sul serio e di diventare ufficialmente una coppia. Ma succederà davvero? Chi li spingerà a fare questo passo?

Nei prossimi episodi americani di Beautiful, vedremo il ritorno a casa di Douglas. Il ragazzino, via per le vacanze estive, tornerà dal campeggio e scoprirà che sua madre ha lasciato Liam e ha cominciato a frequentare il suo papà. La notizia lo sconvolgerà ma ne sarà anche molto felice. Il Forrester, che da sempre desidera uniti i suoi genitori, farà una precisa richiesta a Hope, spiazzandola completamente. Ma di cosa si tratterà? Chiederà alla sua mamma di fare sul serio con il suo papà?

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Thomas passione senza vincoli

Hope ha scelto Thomas. La Logan ha capito che il matrimonio con Liam non ha alcun futuro e dopo aver fatto un ultimo tentativo per recuperare il loro rapporto, si è convinta a lasciare andare lo Spencer e a buttarsi tra le braccia del muscoloso Forrester. Il loro rapporto è però molto leggero, fatto di fugaci incontri e senza vincoli. Hope è stata molto chiara. Per ora è questo e potrebbe non diventare vero amore. I due amanti sembrano stare molto bene senza darsi etichette ma le cose potrebbero presto prendere delle pieghe molto diverse, a causa del ritorno di Douglas.

Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas torna a casa e scopre di Hope e Thomas

Le vacanze estive sono finite e Douglas tornerà a casa. Il ragazzino verrà a scoprire che sua madre ha lasciato Liam e che lo Spencer non vive più con loro. Il piccolo Forrester ne sarà piuttosto scosso ma in cuor suo sarà molto contento di sapere che tra la sua mamma e il suo papà c’è stato un grande riavvicinamento e che, finalmente, è successo quello che lui ha sempre desiderato. Nonostante voglia molto bene a Liam e si stato sempre molto bene con lui, Douglas non ha mai nascosto il suo desiderio di rivedere la sua “vera” famiglia riunita. E ora avrà occasione per averla.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Douglas spinge Hope e Thomas a sposarsi?

Douglas è sempre stato un ragazzino giudizioso e saggio e possiamo immaginare che anche questa volta lo sarà. Il piccolo – ormai non più così infante – potrebbe spingere i suoi genitori a fare sul serio e a prendere delle decisioni sul loro rapporto. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Douglas farà una richiesta molto precisa a Hope ed è probabile che le chiederà di accogliere suo padre in casa e di cominciare a essere una famiglia. Sappiamo anche che, nelle prossime puntate, Thomas sarà molto fiero di suo figlio e non è da escludere che il bambino possa esprimere il desiderio di vedere la sua mamma e il suo papà, come marito e moglie. Insomma, Hope e Thomas potrebbero cominciare a pensare di convolare a nozze.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.