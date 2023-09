Beautiful Anticipazioni Americane: Macy Alexander è viva ed è la madre di Luna? Ecco tutto quello che sappiamo

Anticipazioni TV

E se Luna fosse imparentata con Macy Alexander, ancora viva e vegeta? Le trame di Beautiful potrebbero infittirsi improvvisamente e prevedere un colpo di scena clamoroso, che farà tremare Brooke ma anche Deacon. Ma cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda in Italia su Canale5?

E se Taylor non fosse il solo personaggio in grado di resuscitare nelle trame di Beautiful? È da qualche tempo che circolano le voci che un'altra donna, protagonista in passato della Soap, possa essere di ritorno e che sia legata alla new entry Luna, la nuova stagista della Forrester Creations, che sembra conoscere fin troppo bene gli appartenenti alla famiglia della casa di moda. Ma chi potrebbe essere questo fantasma? Tra i nomi papabili, circola quello di Macy Alexander, mai realmente morta e anzi pronta a tornare a Los Angeles. Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna nasconde un segreto

Nelle puntate americane di Beautiful è appena apparso un nuovo personaggio che, come vi abbiamo già anticipato, promette di dare origine e nuove e avvincenti trame. Stiamo parlando di Luna, la nuova stagista della Forrester Creations, arrivata da poco nella casa di moda e già perfettamente a suo agio. La ragazza ha sin da subito mostrato di essere non solo entusiasta di essere là ma di essere al corrente di cose del passato della famiglia e di aver seguito RJ, passo passo su Instagram. Insomma, Luna è proprio interessata alle vicende degli stilisti e, come abbiamo già pensato, potrebbe essere legata a qualcuno di loro.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna nasconde un segreto

Ve lo avevamo anticipato e ora ve lo confermiamo: Luna nasconde un segreto molto scottante, che riguarda il suo passato e la famiglia Forrester. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la giovane, durante un colloquio con Eric e RJ, ha ricevuto una strana chiamata. Quando si è appartata per rispondere, una voce femminile dall’altra parte le ha consigliato di andarsene immediatamente da là e di non avere nulla a che fare con gli stilisti. Luna però non ha dato retta alla persona che tanto calorosamente l’ha spinta a lasciar perdere questo stage. Ma di chi potrebbe essere la voce al telefono?

Beautiful: chi è Macy Alexander?

Luna potrebbe aver ricevuto la telefonata di Maxy Alexander. I fan di vecchia data di Beautiful ricorderanno sicuramente la bella figlia di Sally Spectra (senior). Per chi invece ha cominciato più tardi del 2003 a vedere la Soap, facciamo un piccolissimo riassunto. Macy, come detto, è la figlia di Sally e come tale, nasce come rivale dei Forrester. Ma con loro ha avuto una relazione piuttosto amichevole, anzi amorosa. Sua madre Sally l’ha sempre voluta al fianco di Ridge ma a fare breccia nel suo cuore è stato Thorne. I due hanno avuto un amore piuttosto complicato e si sono sposati ben tre volte. Alla fine il loro amore naufraga a causa di Darla, da cui il fratellino di Ridge ha una figlia. Macy sparisce dalla circolazione per ben due volte. La prima quando si fingerà morta per cominciare una nuova vita in Italia, con un nuovo amore; la seconda quando – mentre si esibiva nel nuovo locale di Massimo – viene colpita da un lampadario caduto sul palco, che la spedisce in coma. Allora il suo cuore si era unito a quello di Deacon e lo Sharpe grazie a lei è riuscito ad avere la custodia sia di Little Eric che di Hope, acuendo la sua inimicizia con Brooke, nata quando la Logan aveva messo gli occhi su suo cognato.

Beautiful Anticipazioni: Macy è viva ed è la madre di Luna?

Di Macy, in coma, non si è più saputo nulla… almeno fino a ora. Le ultime puntate in cui è stata presente, hanno visto Sally – allora ancora in vita – costretta a prendere la decisione di staccare o meno le macchine alla figlia. Nessuno ha mai scoperto cosa abbia davvero deciso la Spectra anche se, a dire il vero, un funerale è stato celebrato. Ma Beautiful ci ha abituato che le cose non sono mai come sembrano e che tutto è possibile. Ad avvalorare la tesi che il personaggio dell’Alexander sia vivo e che possa tornare è stata la sua interprete, Bobbie Eakes. L’attrice, quest’estate, ha rivelato che la sua Macy è più che mai in coma e quindi ancora tra noi. E se così fosse non ci stupirebbe che la donna, risvegliatasi, possa essere andata avanti e abbia deciso di non presentarsi a Los Angeles. E potrebbe essere che la voce che ha spinto Luna a lasciare la casa di moda, sia proprio la sua e che la donna sia la mamma della stagista.

Questa possibilità ci lascia senza fiato, così come sicuramente lascerà senza parole Deacon, che le ha dovuto dire addio proprio quando sembravano aver trovato la loro felicità… e se vi ricordate, vi abbiamo pure parlato, in tempi non sospetti, di un possibile ritorno dal passato amoroso dello Sharpe. Che sia davvero lei? O sarà Amber? Lo scopriremo presto!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.