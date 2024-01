Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila e Luna pronte a far tremare le trame della Soap. Ecco perché

Anticipazioni TV

Le prossime puntate americane di Beautiful saranno scoppiettanti. Sheila e Luna saranno protagoniste di nuovi intrighi che faranno tremare le trame della Soap. Scopriamo come.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Thomas e Hope lasceranno la scena – per qualche momento – a Sheila e a Luna. Le trame della Soap tratteranno grandi novità relative a questi personaggi. Segreti e probabili ritorni inaspettati, terranno banco a casa Forrester e tanti nodi verranno al pettine. Scopriamo cosa succederà.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna teme che Bill sia suo padre

Cominciamo con Luna e con il rapporto tra Bill e Poppy. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna comincerà a sospettare che sua madre e lo Spencer siano legati da sempre e che, a renderli tali sia proprio lei. A metterle la pulce nell’orecchio che il magnate possa essere suo padre, è stato RJ. Nelle scorse puntate della Soap il Forrester ha fatto delle deduzioni, con annesse allusioni, sul passato della sorella di Li e del padre di Liam. Il giovane, fatti due conti, ha avvertito la sua amata che Bill potrebbe essere benissimo il misterioso uomo con cui la sua mamma l’ha concepita. I due si sono infatti incontrati vent’anni prima a un rave e hanno passato la notte insieme. Luna non ha mai conosciuto il suo papà e non ha mai neanche saputo il suo nome, quindi non può assolutamente escludere questa particolare e scioccante ipotesi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna e RJ indagano su Bill

Luna ha dovuto prendere atto che le ipotesi di RJ hanno senso. In effetti sua madre ha reagito in modo molto strano all’incontro con Bill, negando inizialmente di conoscerlo e poi, per magia, ricordandosi tutto. Qualcosa non quadra. I due ragazzi hanno deciso di indagare a fondo e nelle prossime puntate di Beautiful li vedremo sull’attenti, pronti a trovare la verità. C’è però ancora qualcosa che non torna.

Luna potrebbe essere benissimo figlia di Bill ma le ultime discussioni tra Poppy e Li potrebbero nascondere un altro uomo danaroso – oltre a Dollar Bill e al medico capo di Li – con cui Penelope si sarebbe intrattenuta. L’astio della madre di Finn verso sua sorella e verso sua nipote – che non ha certo colpa per il comportamento libertino della madre – potrebbero celare un segreto e magari un padre ben diverso. Sono tanti gli uomini ricchi che hanno fatto parte delle trame di Beautiful. Per il momento escluderemmo Ridge o meglio speriamo sia così ma non possiamo escludere nessun altro. Siamo solo certi che questa scoperta proietterà Luna in alto nelle trame della Soap, facendola diventare una delle protagoniste indiscusse di questo 2024.

Trame e Anticipazioni Americane: Sheila riabbraccia sua figlia Diana?

Nuovi piani diabolici sono in arrivo per Sheila. In un nostro precedente articolo vi abbiamo rivelato che Kimberlin Brown, l’interprete della Carter, in un suo post su Instagram ha fatto chiaramente capire che il suo personaggio avrà presto nuove trame da mettersi le mani nei capelli. Tra le possibili novità per lei ci potrebbe essere un ritorno completamente inaspettato. Circolano sul web voci sulla ricomparsa di Diana Carter, la figlia che la malefica rossa ha avuto con Massimo Marone. La ragazza dovrebbe avere ora qualche anno in meno di Hope e con il suo arrivo potrebbe cambiare per sempre la vita della madre. In che modo? La giovane è per caso pazza e assassina come la sua mammina oppure sarà una giovane assennata e pronta a prendersi qualche rivincita su lei e quindi pronta a metterla ko?

