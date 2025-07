Beautiful Anticipazioni Americane: Luna punta la pistola contro Will! Lo Spencer è spacciato?

Anticipazioni TV

Luna ha scoperto che Will voleva incastrarla. Nelle puntate americane di Beautiful si sta scatenando il pandemonio. La Nozawa ha scoperto che lo Spencer la stava registrando e ha deciso di vendicarsi puntandogli una pistola contro. Sparerà al figlio di Bill? Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

La situazione si fa molto pericolosa e Luna Nozawa sta per perdere completamente il controllo. Nelle puntate americane di Beautiful, la figlia di Finn ha scoperto che Will la sta ingannando e che non è arrivato da lei per passare la notte insieme ma sta cercando di incastrarla, con tanto di microfono per registrare il suo terribile piano per liberarsi di Steffy. La ragazza, colta in fallo, ha preso la pistola e l’ha puntata contro il ragazzo, pronta a sparare. Lo farà davvero? Vediamo insieme cosa sta succedendo e cosa accadrà negli episodi presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful, Will vuole fermare Luna: ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap

Will vuole incastrare Luna e desidera rimediare agli errori compiuti da suo padre. Il giovane si sente in colpa per quello che Bill ha combinato e vorrebbe proteggere la sua nipotina Kelly, così come sua madre Steffy e la sua amata Electra, dalla follia omicida della Nozawa, che ha minacciato tutti. Il ragazzo ha quindi accettato di fingere di essersi lasciato con la Forrester e di essere interessato alla nipotina di Sheila. Con ben due microfoni, uno di questi inserito nella fasciatura sul petto, ha bussato a casa della giovane assassina e ha finto di corteggiarla riuscendo persino a farle ammettere di volersi liberare di Steffy Forrester. Peccato però che dopo questa confessione, la brunetta si sia accorta che qualcosa non quadrava.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna scopre che Will la sta ingannando

Will ha insistito parecchio per far parlare la criminale e l’ha fermata più volte dal baciarlo e dallo spogliarsi per passare la notte insieme. Luna è matta ma non stupida e ha capito che il ragazzo stava nascondendo qualcosa. Ha quindi deciso di slacciare la sua camicia per vedere se avesse qualche cimice addosso e purtroppo per lei – ma anche per Will – l’ha trovata. Colta sul fallo ha cominciato a dare di matto e ha preso in mano la pistola - che teneva carica vicino a lei – e l’ha puntata contro lo Spencer urlando “Ora tu vieni con me”. Per il giovane figlio di Bill si mette molto male!

Luna pronta a fare pazzie pur di non tornare in prigione, ecco cosa vedremo nelle puntate americane di Beautiful

Luna ha puntato la pistola contro Will e gli ha urlato contro tutto il suo disprezzo. La ragazza ha giurato di fare qualsiasi cosa pur di non finire in prigione e questa dichiarazione è stata terribile. Nella mente della giovane si annidano, sicuramente, dei terribili pensieri. Dalle anticipazioni americane trapelate non sembra che la Nozawa uccida Will, probabilmente le servirà solo come lasciapassare per darsi alla fuga. Sì perché la ragazza riuscirà ad andarsene dalla sua casa e a darsi alla macchia. Nel suo mirino ci sarà Hayes, che lei andrà a trovare – di nuovo – nella sua scuola estiva e gli lascerà un altro piccolo regalo, che farà gelare il sangue a Steffy e Taylor. E sarà là che molto probabilmente le due donne capiranno quali sono le intenzioni della figlia di Poppy ma anche il momento in cui Steffy dovrà lasciare Los Angeles – e permettere alla sua interprete di dedicarsi alla sua gravidanza ormai giunta agli ultimi mesi – per proteggere suo figlio. Will potrà tornare da Electra ma siamo sicuri che per lui sarà un pericolo scampato? Ora anche il ragazzo è uno dei nemici di Luna e in quanto tali deve essere eliminato!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.