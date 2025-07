Beautiful Anticipazioni Americane: Luna in fuga ma prima ha un piano diabolico da realizzare!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Luna si è data alla fuga ma prima di lasciare la città vuole lasciare il segno... un drammatico segno! Ecco cosa è successo e cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in onda anche su Canale5.

Luna è scatenata più che mai e ha in mente un piano diabolico. Non è una novità che la Nozawa abbia perso il senno e che stia per far sgorgare tante lacrime ma sta arrivando il momento in cui tutto questo si realizzerà e in modo molto drammatico. Nelle prossime puntate americane di Beautiful ne vedremo delle belle e accadrà un vero e proprio terremoto, che ci riserverà colpi di scena. Ma cosa sta accadendo e cosa succederà prossimamente? Ve lo sveliamo!

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna si dà alla fuga, Will è salvo

Luna ha puntato la pistola contro Will ma alla fine non ha sparato nessuno colpo. La ragazza ha lasciato andare il figlio di Bill, convinta che anche lui, come Finn, sia stato plagiato da Steffy. Il ragazzo ha quindi potuto tornare a casa da Electra e dalla Forrester, terrorizzate da quanto accaduto e all’erta più che mai visto che la Nozawa ha cominciato a vagare per la città, senza che nessuno sappia dove sia. Nella sua veloce fuga, Luna ha raggiunto casa di sua nonna a cui ha raccontato cosa è successo e a cui ha rivelato di avere intenzione di lasciare Los Angeles… ma non prima di aver fatto il botto!

Luna vuole lasciare il segno prima di fuggire, ecco cosa vedremo nelle puntate americane di Beautiful

Luna ha rivelato a Sheila di voler lasciare la città ma non prima di aver lasciato un segno indelebile del suo passaggio. La ragazza ha in mente un piano diabolico e pare che nel suo mirino ci sia Hayes. Avevamo già intuito che la giovane avrebbe messo in pericolo la vita del fratellino e sembra proprio che questo succederà. Non sappiamo se la ragazza abbia in mente di rapirlo o di ucciderlo ma è certo che vorrà far tremare Steffy e infliggerle un dolore lancinante, quello di perdere una persona cara come un figlio. Insomma Luna vuole restituire pan per focaccia alla Forrester ma qualcuno potrebbe fermarla.

Beautiful Anticipazioni: Luna pronta alla vendetta ma…

Luna ha raggiunto Hayes nella sua scuola e si è fatta persino invitare dentro con i bambini dalle incaute maestre. La giovane ha incantato le insegnanti grazie alla tecnica degli origami e ne ha creato uno, inquietante e significativo, per Hayes. Il bambino lo ha mostrato alla madre e alla nonna e Steffy e Taylor hanno tremato. Le prossime mosse della nipotina di Sheila saranno inquietanti più che mai ma qualcuno potrebbe fermarla.

A casa di Sheila ha bussato Remy, al corrente dei piani di Luna e preoccupato che lei si metta nei guai. Lo stalker di Electra sembra aver imparato dai suoi errori e pare determinato a impedire che la Nozawa faccia dei passi falsi. E potrebbe essere proprio lui a salvare Steffy e la sua famiglia, Electra compresa. Quel che è certo è che il giovane ha avvertito la Carter e i due insieme faranno in modo di evitare che una tragedia squarci la vita dei Forrester e le trame di Beautiful. Vi terremo aggiornati!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.