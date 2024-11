Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha ancora una speranza con Bill? La malefica Nozawa potrebbe tornare!

Anticipazioni TV

Luna Nozawa ha ancora una speranza con Bill? Nelle puntate americane di Beautiful, Bill ha ricevuto due lettere da parte della ragazza ed è apparso piuttosto turbato dalle sue parole. Possibile che lo Spencer sia pronto a darle una seconda chance? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto su Canale5.

Luna Nozawa sta per tornare! Le anticipazioni americane di Beautiful potrebbero presto rivelarci del ritorno in grande stile della nipote di Li, quella ragazza che si è finta la figlia di Bill e che ha ucciso Hollis e Tom. Ma cosa sta accadendo negli episodi della Soap attualmente in onda sulla CBS e presto in arrivo anche su Canale5? Perché abbiamo paura che questa giovane senza scrupoli otterrà una seconda chance? Ve lo riveliamo subito.

Beautiful: ecco chi è Luna Nozawa

Nei nostri precedenti articoli sulle anticipazioni americane di Beautiful vi abbiamo raccontato di Luna, di Poppy, del loro arrivo a Los Angeles e dei guai che hanno combinato.

Luna è la nipote di Li, la madre adottiva di Finn, ed è giunta in città, mesi fa, per diventare una delle stagiste della Forrester Creations. La giovane ha iniziato una storia con RJ, per poi finire a letto con Zende e infine per essere riconosciuta come rampolla da Bill Spencer. Un personaggio che ha fatto tremare le trame della Soap e ci ha fatto davvero credere che Dollar Bill avesse davvero la figlia femmina che gli mancava all’appello. La realtà è però stata ben altra. Sì perché la giovane Nozawa si è rivelata una truffatrice e un’assassina, disposta a tutto per ottenere ricchezza e stabilità, dopo un’infanzia difficile. Luna ha persino fatto incarcere sua madre, facendola accusare di essere lei l’assassina di Tom e Hollis e ha ingabbiato Steffy, decisa a lasciarla morire dopo che la Forrester aveva scoperto il suo segreto. Insomma si tratta di un personaggio molto poco raccomandabile, che arriverà presto anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna scrive a Bill delle lettere

In Italia, Luna deve ancora arrivare ma abbiamo già imparato per bene a conoscerla, senza vederla su Canale5. Si tratta di una ragazza spietata e pronta a tutto. Dopo il suo arresto, avevamo pensato che di lei non avremmo più sentito parlare se non sommariamente ma purtroppo dobbiamo ricrederci. La giovane sembra pronta a ritornare a fare danno ma soprattutto non ha intenzione di lasciar perdere Bill e per mantenere i rapporti con lui – che sino a ora non ha più voluto saperne più nulla di lei – ha cominciato a mandargli delle lettere. Luna vuole convincere lo Spencer a darle una seconda opportunità e a perdonarla per quello che ha fatto. E purtroppo, per noi e per lui, Dollar Bill sembra essere rimasto colpito da questo atteggiamento.

Beautiful: nelle puntate americane della Soap, Luna convince Bill a perdonarla?

Bill ha cestinato, anzi proprio bruciato, la prima lettera di Luna ma non è andata nello stesso modo con la seconda. Colpito dall’intraprendenza della ragazza, che non si è scoraggiata dal non ricevere alcuna risposta dallo Spencer, ha deciso di tenere la seconda missiva e di riflettere sulle parole che la giovane gli ha rivolto. Ma cosa gli ha scritto Luna? Ebbene, la Nozawa ha pregato il magnate di perdonarla e di darle una seconda chance, facendo leva sul passato di Bill e dicendogli di essere certa che anche lui abbia commesso errori in passato e che abbia avuto sempre bisogno di qualcuno che lo sostenesse.

Luna ha calcato la mano dicendo a Bill di essere certa che loro due siano uguali e ha cercato di intenerire lo Spencer dicendogli di non aver avuto scelta, di essersi sentita sopraffatta dagli eventi e di aver agito d’istinto per non perdere l’unica cosa bella che le era capitata nella vita. Insomma la Nozawa ha saputo usare bene le parole e pare proprio che il magnate sia rimasto colpito. Diversamente da quanto fatto con la prima lettera, il padre di Liam ha deciso di tenere la seconda ed è sembrato disposto a riflettere su quanto appena letto. Possibile dunque che la nipote di Li possa tornare a fare danni e possa persino uscire di prigione, grazie a qualche mossa strategica del suo protettore, capace di tutto, persino di far scarcerare assassini come Sheila Carter e forse come Luna Nozawa. Succederà? Lo scopriremo molto presto ma speriamo vivamente che il nostro Dollar Bill non si lasci convincere a fare una sciocchezza.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.