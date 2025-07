Beautiful Anticipazioni Americane: Liam è salvo mentre su Luna cala il mistero!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Finn è riuscito a salvare la vita a Liam mentre Li ha rivelato a tutti che Luna non ce l'ha fatta... ma non è vero! Cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5?

Liam è salvo mentre per Luna c’è un mistero da risolvere. Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nelle ore scorse, Finn è riuscito a salvare lo Spencer e a permettergli di rimanere ancora un po’ di tempo con la sua famiglia mentre Li ha rivelato a Poppy, a suo figlio e a Steffy che Luna non ce l’ha fatta e che è morta sotto i ferri. La Nozawa ha però detto una bugia… ma perché? Scopriamo insieme cosa sta succedendo e capiamo anche che fine abbia fatto Sheila e cos’abbia in serbo per lei il futuro, dopo il suo gesto eroico.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn salva Liam!

Partiamo dalle certezze senza misteri. Finn si è occupato personalmente di Liam, coraggioso eroe del momento. Solo grazie a lui Steffy – e Sheila – sono salve e per merito del suo sacrificio, il dottore ha potuto riabbracciare sua moglie, caduta di nuovo nelle trappole di sua figlia. Luna ha sparato a Liam ma lui, con le ultime forze rimaste, ha ribaltato la situazione, ha preso la pistola e ha fermato la Nozawa, facendola cadere priva di sensi e ferita, sul pavimento della scuola di Hayes. All’arrivo dei soccorsi entrambi sono stati trasportati d’urgenza e in fin di vita all’ospedale e subito sottoposti a delle delicate operazioni. La bravura di Finn ha evitato il peggio e il dottore ha potuto dare la bella notizia a Steffy e Hope, corsa in clinica con Carter, ribadendo loro che la situazione dello Spencer è comunque ancora molto delicata sia per quanto successo sia e soprattutto, per via della malattia terminale di cui loro sono al corrente. Insomma Liam è vivo ma non vivrà a lungo, a meno che non venga trovata una cura miracolosa per il suo cancro.

Beautiful Anticipazioni: Il mistero di Luna!

Li e Bridget – e per qualche momento anche Grace – si sono occupate di Luna, le cui condizioni sono sembrate subito disperate. Sua nonna ha capito immediatamente che estraendo il bossolo del proiettile, sua nipote sarebbe morta dissanguata in pochissimi minuti e ha quindi dovuto usare una strategia diversa per tenerla in vita, decisa a non lasciarla morire sul suo tavolo operatorio. Vi abbiamo già anticipato che Li non vuole che Luna muoia e che ha dimostrato di tenere, almeno un poco, a questa ragazzina sfortunata e folle. Ma vi abbiamo anche già rivelato, nel nostro precedente articolo sulle anticipazioni americane di Beautiful, che Poppy ha gelato la sorella. Questo è successo quando Li, dopo aver scambiato qualche parola con Bridget e aver rivelato a noi spettatori che Luna è ancora viva ma deve affrontare un duro post-operatorio, ha rivelato a sua sorella, a Finn e a Steffy che la giovane è morta.

Poppy ha rivelato di essere felice che sua figlia sia morta e ha sconvolto, tutti, noi compresi. Ma il punto fondamentale ora non è questo ma il fatto che Li ha mentito. Sì perché Luna di fatto non è ancora morta e a meno che questo non sia successo dietro le quinte, in un evento non mostrato in TV, noi rimaniamo con la notizia che l’ex stagista è in pericolo di vita ma è ancora tra noi.

Li ha mentito sulla morte di Luna? Ecco cosa succede nelle puntate americane di Beautiful

Ci pare quindi di capire che Li abbia mentito e che abbia voluto far credere a tutti che la nipote sia morta. Ma perché e soprattutto è d’accordo con Bridget? La Forrester era con lei nel momento dell’operazione e quindi sa quali sono le reali condizioni della ragazza. La dottoressa Nozawa potrebbe aver ordito un piano malefico sia con la sua complicità sia senza avvertirla di quello che intende fare e potrebbe quindi aver ingannato tutti.

Non è la prima volta che Li finge che un suo caro sia morto per portalo via, nasconderlo e occuparsi personalmente di lui e potrebbe essere anche questo il caso. La dottoressa potrebbe aver deciso di prendersi la responsabilità della nipote, riformarla e magari mandarla da qualche parte, lontano da Finn e dalla sua famiglia e salvare così tutti ma sappiamo anche che Luna tornerà molto presto, chissà in quale veste e con quale spirito. Sta di fatto che su Luna è appena calato un mistero di cui scopriremo molto presto i dettagli.

Beautiful: E Sheila che fine ha fatto?

Nella sparatoria è rimasta vittima anche Sheila ma visto le condizioni drammatiche di Luna e Liam, la Carter è rimasta in disparte. La rossa sta ovviamente meglio degli altri anche se ha dovuto subire pure lei una piccola operazione. La nipotina le ha sparato e le ha fatto perdere un dito del piede. Risultato? Sheila non ha più nove dita ma ne ha otto. Deacon è corso dalla moglie, felice che stia bene e orgoglioso per quello che lei ha fatto. La rossa potrebbe essersi guadagnata, finalmente, un posto nella famiglia di Finn. Steffy potrebbe infatti ringraziarla per essere corsa da lei e per aver tentato di fermare la nipote, dimostrando, di essere davvero cambiata.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.