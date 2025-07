Beautiful Anticipazioni Americane: Li in ansia per la morte di Luna mentre Poppy è felice!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo di tutto. Li ha tentato ogni cosa per evitare la morte di Luna mentre Poppy ha sconvolto tutti con una dichiarazione agghiacciante. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, Li ci ha sorpresi mentre Poppy ci ha davvero molto delusi. Ma cosa è successo e perché diciamo questo delle sorelle Nozawa? Ve lo raccontiamo subito nel dettaglio e vi diamo una piccola anticipazione di quello che state per leggere: Li ha confessato di non voler vedere morire sua nipote mentre Poppy ha rivelato di essere felice che sua figlia sia morta. Ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li opera Luna e spera che sopravviva

Liam ha sparato a Luna dopo che lei ha sparato a lui. I due ragazzi sono caduti a terra privi di sensi e sono stati portati in ospedale di corsa. In clinica i dottori si sono resi conto delle loro terribili condizioni e mentre Finn si è occupato personalmente dello Spencer, Li ha chiamato Grace e Bridget a darle una mano per operare sua nipote, con ancora il bossolo del proiettile in corpo. La dottoressa ha dimostrato affetto, per la prima volta, per quella ragazza disgraziata, allevata dalla sua folle sorella. Sì perché Li non ha voluto fare nessuna manovra chirurgica azzardata per evitare che la sua nipotina morisse dissanguata, un modo terribile per andarsene.

Beautiful: Poppy felice della morte di Luna

Li ha mostrato un’umanità che non avevamo ancora visto rivolta a Luna. La dottoressa ha più volte spronato il figlio a non crucciarsi per come è Luna e ha accusato sua sorella Poppy di aver rovinato una giovane ragazza, un dolce angelo da bambina. Se Penelope avesse detto la verità sin da subito (o ancora meglio non fosse andata a letto con il nipote) nessuno si sarebbe mai fatto del male. Insomma Li è convinta che Luna non sia del tutto colpevole di essere una criminale ma la vera e sola responsabile e la sua sorellina. Forse mossa da questo e sicuramente dalla sua deontologia professionale, la dottoressa non ha voluto lasciarla morire… senza però poterlo evitare.

Li è uscita dalla sala operatoria e ha rivelato a tutti che Luna è morta. La reazione di Poppy è stata sconvolgente. Senza scomporsi neanche di un minimo, la donna ha rivelato di essere felice che sua figlia sia deceduta e di essere contenta che non possa più fare del male a nessuno.

Ma Luna è morta o no nelle puntate americane di Beautiful?

La dichiarazione di Poppy ha gelato tutti e ci ha lasciato senza parole. Penelope non ha perdonato sua figlia per averla fatta finire in prigione con un’accusa non vera e capiamo anche che possa essere furiosa con lei ma non ci immaginavamo che tutto questo si sarebbe trasformato in vero odio, tale da essere felice che sia deceduta. Insomma non riusciamo a capacitarci che una madre non rimanga sconvolta per la morte della sua bambina e crediamo che se davvero voleva “vendicarsi” avrebbe potuto essere “felice” di saperla in prigione, a scontare la sua pena.

Qualcosa non torna anzi più di qualcosa. Sì perché vi abbiamo già raccontato, nell’articolo in cui vi riveliamo che Luna e Liam rischiavano di morire, che sono comparsi sul web alcuni copioni che pare confermino che la Nozawa è destinata a comparire anche nelle puntate di settembre 2025. Ma come è possibile? Posto che in Beautiful niente è impossibile, abbiamo provato a darci delle spiegazioni.

Potrebbe essere che Luna sia morta per qualche secondo e che Li sia uscita dalla sala operatoria proprio in quel momento oppure che la Nozawa, per eliminare il problema di sua nipote e liberare suo figlio dal pensiero della sua primogenita, abbia finto la morte della ragazza, per portarla in qualche altro luogo, da cui evidentemente scapperà. E per Li non sarebbe certo la prima volta; un simile escamotage lo ha già utilizzato con Finn dopo la sparatoria, facendo credere a Steffy di essere vedova. Insomma un barbatrucco c’è e scopriremo qual è molto presto. Nel mentre ci fa piacere constatare che la freddezza della dottoressa si sia sghiacciata mentre speriamo che Poppy sia al corrente del piano della sua sorellona e abbia finto di non sapere nulla per riparare ai torti fatti alla famiglia del suo amante… ehm nipote.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.