Beautiful Anticipazioni Americane: Bridget torna a Los Angeles e ha brutte notizie per Liam!

Bridget Forrester sta tornando. Nelle prossime puntate americane di Beautiful la figlia di Brooke ed Eric si prenderà cura di Liam, a cui rivelerà una brutta notizia. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Grandi ritorni in Beautiful. Nelle prossime puntate americane della Soap vedremo il ritorno di Nick Marone ma farà la sua comparsa una delle sue ex mogli: Bridget Forrester. La dottoressa sarà determinante per una storyline che sta tenendo i fan con il fiato sospeso. Ci stiamo riferendo al malore di Liam, quello che ha costretto lo Spencer sul letto di ospedale. La sorella di Hope non avrà buone notizie per il figlio di Bill e si prevedono grandi novità in arrivo. Scopriamo insieme quello che succederà nei prossimi episodi, presto in onda anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: oltre a Nick ritorna Bridget

Vi abbiamo già anticipato del ritorno di Nick Marone nelle prossime puntate della Soap. Il fratellastro di Ridge tornerà, dopo diversi anni, a essere protagonista degli episodi di Beautiful, anche se non è chiara la storyline di cui farà parte. Crediamo che sarà determinante per le scelte di Brooke, attualmente single ma pronta a riconquistare il suo ex compagno. Marone è stato uno degli amori più importanti per la Logan e potrebbe essere l’uomo con cui lei potrà ricominciare ad amare. Nick ha deciso di trasferirsi altrove e di non vivere più a Los Angeles ma possibile che convinca la sua ex moglie a seguirlo nelle sue avventure? Possibile che Brooke, ormai disillusa di poter stare con il Forrester, deciderà di lasciare la città per vivere finalmente felice tra le braccia di qualcuno che la ama davvero? Sono tutte ipotesi a cui per il momento non sappiamo rispondere con certezza. Siamo sicuri però che a Villa Forrester tornerà un altro amato personaggio, tra l’altro legato a Nick: stiamo parlando di Bridget.

Beautiful: Bridget torna a Los Angeles

Bridget fa visita dalla sua famiglia, più o meno regolarmente. Il suo è un personaggio - interpretato da Ashley Jones - a cui non diciamo mai addio per sempre. Rispetto ai suoi fratelli è colei che sta più vicino sia sua madre che a suo padre ed è stata determinante per curare Eric, dopo aver scoperto la sua terribile malattia. Tutto questo è ovviamente avvenuto nelle puntate americane e sta per succedere negli episodi italiani della Soap. Da quel momento è passato più di un anno e ora ci ritroveremo a salutare di nuovo la bella dottoressa, che sarà importante per Liam. Lo Spencer ha rischiato di morire ed è attualmente ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sembrano stabili… sembrano!

Bridget e la dottoressa Buckingham avranno delle bruttissime notizie da dare a Liam, che non potrà partecipare al ballo padre e figlie, per cui Kelly lo sta aspettando a casa. Ma cosa diranno le due donne al figlio di Bill?

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam potrebbe davvero morire!

Abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando Steffy ha trovato Liam riverso a terra davanti a Villa Spencer. La Forrester ha chiamato il 911 ed è riuscita a salvare il suo ex marito, che però scoprirà di essere molto malato. Per il momento, nelle puntate americane di Beautiful appena andate in onda, i medici hanno rivelato al rampollo di Dollar Bill che ha avuto un’emorragia cerebrale ma che per il momento il pericolo è scampato

Bridget e la dottoressa Buckingham faranno ulteriori accertamenti e purtroppo scopriranno che la situazione di Liam è più complicata del previsto. Il versamento nel suo cervello non si sarà totalmente riassorbito e purtroppo è inoperabile. Ne consegue che la vita del giovane fratello di Will è in pericolo e potremmo presto dovergli dire addio per sempre. Ma il ritorno di Bridget, che ha sempre una soluzione per i drammi della sua famiglia, potrebbe risultare l’asso nella manica per riportare l’equilibrio nella famiglia di Steffy e Hope. La giovane, con la collaborazione di Finn - che le ha già dato una mano con Eric - potrebbe decidere di usare una cura sperimentale per aiutare il ragazzo e per salvarlo. Succederà? Non ne siamo ancora sicuri, ma di certo il rientro a casa della bella bionda, prima figlia femmina di Brooke, non è un caso.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.