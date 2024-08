Beautiful Anticipazioni Americane: Li e Luna in combutta per incastrare Poppy e prendersi Villa Spencer?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Poppy - il nuovo personaggio della Soap - è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso Tom e Hollis, due amici e collaboratori di Bill. La donna si professa innocente ed è possibile che nei prossimi episodi della Soap, presto su Canale5, si scopra che a incastrarla siano state sua sorella e sua figlia.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful stanno diventando sempre più preoccupanti e oscure. Poppy, il nuovo amore che vedremo presto accanto a Bill anche nelle puntate italiane della Soap, sembra essere stato davvero incastrata. A farla finire in prigione, producendo prove schiaccianti nei suoi confronti potrebbero essere state sua sorella Li e sua figlia Luna, determinate entrambe a liberarsi di lei e a entrare nelle grazie del ricco Spencer. Ma scopriamo cosa sta succedendo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy è stata incastrata

Molto presto anche in Italia conosceremo i personaggi di Poppy e Luna, sorella e nipote di Li, la madre adottiva di Finn. Le due entreranno a gamba tesa nella vita di Bill, portando lo Spencer a pensare di aver trovato non solo un nuovo amore ma anche una figlia. Il magnate dovrà però presto rinunciare all’idea di avere un quarto figlio, stavolta dal fiocco rosa, e tutto capiterà quando Katie comincerà a indagare su Poppy, convinta che la donna che sta accanto al suo ex marito sia in realtà una bugiarda. Una teoria che finirà per diventare realtà, quando la donna verrà portata in prigione con l’accusa di essere l’assassina di Tom e Hollis, aiutanti e amici di Bill.

Secondo le accuse, Poppy avrebbe ucciso i due uomini per impedire che Bill scoprisse di non essere il vero padre di Luna e per far sì che nessuno le mettesse i bastoni tra le ruote nella sua nuova relazione con lo Spencer, ricco magnate e sicuramente economicamente il principe azzurro che una donna come lei ha sempre sognato. Ma la sorella di Li potrebbe non essere il vero assassino dei due uomini e potrebbe invece essere stata incastrata dalla sua stessa famiglia.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna voleva liberarsi di sua madre?

Da quando Poppy è stata arrestata ma soprattutto da quando Luna ha rivelato di essere innamorata di Bill e lo ha baciato, abbiamo pensato che la piccola Nozawa non sia l’innocente ragazzina che tutti pensano e di cui RJ si è tanto innamorato. La giovane potrebbe nascondere un lato oscuro e, per sua stessa ammissione, si è pure stancata di dover sempre rispettare i dettami della vita della madre, che l’ha costretta a vivere in un mondo poco agiato, disordinato e privo dell’affetto di una famiglia. Quando quindi ha conosciuto Bill e la sicurezza economica che l’uomo può darle, è stata talmente contenta da non poter permettere a nessuno di portarle via tutto questo. Peccato però che Tom, l’uomo che potrebbe essere il suo vero padre, si è messo in mezzo e che sua madre, scioccamente, abbia voluto affrontarlo, senza escogitare un piano per impedirgli di rovinare tutto. Luna potrebbe quindi aver deciso di incastrare l’ex vagabondo, uccidere Hollis per zittirlo e persino far trovare lo zaino a casa sua, per liberarsi pure di Poppy e rimanere lei, sola, a spartirsi con i suoi fratelli la ricchezza di papà Spencer. Peccato però che Katie abbia spinto l’ex marito a rifare il test del DNA e l’abbia quindi spinta a passare al piano B, ovvero sedurre il magnate… senza però risultato.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Luna e Li in combutta per avere Bill?

Il piano B di Luna potrebbe essere stata l’ultima spiaggia di un progetto ancora più subdolo. Cominciamo a pensare che la ragazza abbia preso accordi con sua zia Li per far incastrare sua madre. Il programma potrebbe essere quello di liberarsi della comune nemica, diventare a tutti gli effetti ed entrambe parte della famiglia Spencer e avere accanto un uomo ricco e potente. Insomma, prima che Luna rifacesse il test del DNA e tutto diventasse più complicato, zia e nipote potrebbero essersi messe d’accordo per far diventare Li la nuova compagna di Bill e assicurarsi di avere ricchezza, potere e finalmente una vita stabile e senza più Poppy tra i piedi.

E la teoria che le due donne possano essere in combutta si fa sempre più largo così come resiste la possibilità che abbiano agito da sole e che siano arrivate allo stesso obiettivo, senza nemmeno darsi una mano. Luna e Li potrebbero aver voluto incastrare Poppy ognuna per il suo tornaconto e senza mettersi d’accordo ma ammettiamo che l’idea che zia e nipote si rivelino due spiriti criminali affini ci stuzzica parecchio e sarebbe un vero colpo di scena, tale da cambiare per sempre la vita di tutti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.