Beautiful Anticipazioni Americane: L'ira di Steffy si scatena. Bill e Luna la pagheranno!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Steffy è una furia, stavolta più che mai.La Forrester è corsa alla Villa Spencer e ha minacciato Luna e Bill di fare di tutto per annientarli e prendersi la sua vendetta. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto su Canale5.

Erano anni che non vedevamo Steffy così arrabbiata anzi furente. Nelle puntate americane di Beautiful, la Forrester ha scatenato la sua ira contro Bill e Luna, colpevoli di aver messo in pericolo – di nuovo – la sua vita e la sua famiglia. La figlia di Ridge ha giurato di non permettere né allo Spencer né alla Nozawa, contro cui ha picchiato più duro, di creare fastidi e ha promesso di farla pagare a entrambi per aver solo osato pensare di potersi avvicinare a Finn. Ma cosa è successo e cosa vedremo molto presto anche su Canale5? Scopriamolo nel dettaglio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy scatena la sua ira

Steffy ha aggredito Luna ma non si è limitata a umiliare la ragazza accusandola di essere un’assassina e una poco di buono. La Forrester ha perso completamente il controllo dei suoi nervi ed è scoppiata in rabbia terribile contro la figlia di suo marito, imputandole di non essersi resa conto del male che ha fatto e sta facendo alle persone che ha intorno. La Forrester si è detta più che mai certa che Luna non possa essersi pentita, altrimenti avrebbe continuato a scontare la sua pena in carcere e non certo tra le lussuose mura di Villa Spencer. Il fatto che sia a casa di Bill, per madre di Kelly, è sintomo che la Nozawa sta cercando di fare il gioco di sempre, quello di mostrarsi una ragazzina bisognosa d’aiuto. Ma lei sa come e quanto possa essere spietata, gliel’ha letto negli occhi quando la teneva in gabbia, pronta a ucciderla.

Beautiful: Steffy furiosa contro Bill

Steffy ha picchiato duro contro Luna e le ha giurato che mai e poi mai Finn le farà da padre. Le ha pure urlato di essere convinta che suo marito non le voglia veramente bene ma provi solo pietà per lei e per quello che ha vissuto. La Forrester ha promesso alla Nozawa di farle pagare tutto quello che ha fatto e di impedirle, con ogni mezzo, di provare anche solo ad avvicinarsi a suo marito. Non le interessano i loro legami di sangue, lei un’assassina in famiglia non la vuole.

La figlia di Ridge si è scagliata anche contro Bill, accusandolo di aver perso la testa ad aver accolto una criminale in casa sua e di essersi lasciato plagiare da lei. Davanti allo Spencer ha promesso di fare di tutto per distruggere questo sodalizio e per farla pagare a entrambi, per averla messa di nuovo in pericolo. La sua furia non ha avuto e non avrà freni.

Steffy diventerà pericolosa? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate americane di Beautiful

Steffy ha fatto uscire il peggio di sé. La sua ira ha lasciato interdetti tutti e ci ha fatto sinceramente spaventare. Pensiamo che la Forrester possa davvero mantenere la promessa di farla pagare a Luna e Bill ma temiamo che lo faccia nel modo più terribile possibile. Lo Spencer è un uomo potente, contro cui è meglio non schierarsi ma la rampolla di Ridge sa il fatto suo e conosce molto bene il suo ex suocero. Non solo, il fatto di aver vissuto un trauma così grande e che a infliggerglielo sia stata Luna, ci lascia pensare che la giovane sia pronta a un gesto estremo per liberarsi dei suoi problemi. E stavolta non userà la tecnica “Finn ti lascio e mi porto via i bambini” ma potrebbe affilare i coltelli, letteralmente. Succederà davvero?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.