Beautiful Anticipazioni Americane: Katie torna all'attacco con Carter per "salvarlo" da Daphne?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere al ritorno di fiamma tra Katie e Carter. La Logan, decisa a proteggere il Walton dalle grinfie di Daphne, potrebbe scoprire di provare ancora qualcosa per il bell'avvocato e creare problemi persino a sua nipote Hope. Scopriamo cosa succederà presto anche su Canale5.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Katie potrebbe scoprire di essere ancora innamorata di Carter e potrebbe addirittura ostacolare non solo Daphne Rose, decisa a conquistare il Walton, ma anche la sua stessa nipotina Hope. La più piccola delle sorelle Logan, attualmente single, ha da poco scoperto che la Rose ha losche intenzioni con l’avvocato e, furiosa per quello che sta facendo, ha deciso di affrontarla faccia a faccia per dirle di tirarsi indietro e di smettere di insidiare l’uomo di sua nipote. Ma le cose potrebbero prendere una direzione ben diversa e molto più complicata.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Carter distanti ma forse c’è speranza

Hope ha lasciato Carter dopo che lui ha deciso di restituire la Forrester a Ridge ed Eric, senza rendersi conto che questa azione avrebbe potuto mettere in pericolo la piccola Logan, che è risultata la sola e unica cattiva di tutta questa storia. La figlia di Brooke non ha sopportato questo comportamento e ha preso le distanze dall’uomo che pensava l’avrebbe finalmente amata come lei ha sempre sperato. Carter ha tentato più volte di fare pace con lei ma non ha ottenuto altro che disprezzo e ira. Il giovane non si è arreso e continua a essere convinto che prima o poi le cose tra loro si risolvano. Dovrà però stare attento a Daphne, che continua a corteggiarlo e a strappargli baci, ma probabilmente anche a Katie, che potrebbe tornare alla carica.

Beautiful: Katie intima a Daphne di stare lontano da Carter

Daphne sta affilando i coltelli e non intende rinunciare all’opportunità di stare con Carter, ora che Hope sembra fuori dai giochi. La Rose è determinata a vincere ogni ostacolo anche se questo dovesse essere rappresentato da Brooke, che ha sentito incoraggiare il Walton a non gettare la spugna con sua figlia. Ma l’imprenditrice si troverà a doversi guardare le spalle anche da Katie. La piccola Logan ha deciso di affrontare a muso duro la Rose e di dirle di lasciare immediatamente la città, prima di doversela vedere con tutta la sua famiglia riunita. Daphne non si è lasciata di certo spaventare ma ha capito di dover stare più attenta del previsto. Ma perché Katie si è messa in mezzo? Possibile che abbia altri interessi oltre a voler proteggere la sua nipotina?

Beautiful Anticipazioni: Katie è ancora interessata a Carter?

Katie e Carter si sono lasciati all’improvviso, senza dare grandi spiegazioni alla famiglia e pure al pubblico. I due si sono allontanati ma hanno continuato a volersi molto bene e la Logan non ha battuto ciglio quando sua nipote ha cominciato una relazione con il Walton. Ma ora che Daphne si è messa in mezzo le cose sono cambiate. La bruna ha messo in chiaro le cose con la Rose e le ha intimato di lasciare la città, subito!

Katie è sembrata voler proteggere Carter da Daphne e permettere all’avvocato di avere un’altra chance con Hope ma potrebbe presto rendersi conto di volerla lei questa opportunità. Possibile che la più giovane delle sorelle Logan scopra di avere ancora interesse per il suo bell’ex? Possibile che scopra di amare ancora il muscoloso migliore amico di Ridge, che ha riguadagnato la fiducia dei Forrester? Se così fosse e se Hope decidesse di dare un’altra opportunità al legale, le cose per lei sarebbero più complicate del previsto e stavolta potrebbe dover combattere con la sua stessa zia.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.