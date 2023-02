Beautiful Anticipazioni Americane: Katie sfida Sheila, "Posso riprendermi Bill quando voglio!"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Sheila e Katie voleranno scintille. Le due donne si troveranno una contro l'altra e la Forrester metterà in guardia la sua nemica, rivelandole di essere pronta a tutto per distruggerla, anche riprendersi Bill. Ma vediamo cosa succederà nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Tra Katie e Sheila sarà guerra aperta. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra la Logan e la Carter, dopo il faccia a faccia a Villa Spencer, ci sarà un nuovo confronto. Le due donne giureranno di non cedere mai e poi mai e Katie metterà in guardia la sua rivale, ricordandole che lei potrebbe riprendersi Bill quando e come vorrà. Ma sarà davvero così? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate statunitensi della Soap e cosa vedremo, molto presto, anche su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila torna all'attacco contro Katie

In un nostro articolo precedente vi abbiamo rivelato che nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America, Sheila si è intrufolata alla Forrester Creations eludendo la sorveglianza. Molto presto, su Canale5, vedremo la Carter farsi strada tra i corridoi della casa di moda, affrontare Taylor e cercare di allearsi con lei, facendo i suoi solito malefici giochini mentali. Ma non si fermerà certo qui e dopo aver distrutto la Hayes, già abbondantemente in difficoltà, tornerà all'attacco con Katie. Sheila si presenterà nell'ufficio della Logan per parlare con lei e per trovare finalmente un accordo. Ma l'accoglienza della sorella di Brooke non sarà soltanto gelida. Katie le ricorderà chi è lei e cosa è capace di fare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie minaccia Sheila di riprendersi Bill

Sheila si presenterà da Katie dicendole di avere intenzione di fare pace con lei e di trovare un accordo per amore di Bill e di Will. La Logan, al solo sentire il nome di suo figlio pronunciato dalla sua nemica, ribollirà di rabbia e le ribadirà che nessuno – ora neanche lo Spencer – può permettersi di decidere del futuro del suo bambino. Katie ricorderà alla Carter di aver già minacciato Bill di non fargli più vedere il loro piccolo, se lui non si libererà della sua nuova fidanzata. E le cose non cambieranno mai e poi mai. Will non avrà nulla a che fare con Sheila, neanche tra un milione di anni. Ma Katie non si limiterà a questo e pungolerà la malefica rossa, dicendole di essere certa di potersi riprendere Bill Spencer, quando vorrà. Il magnate ha infatti dimostrato di essere ancora legato alla famiglia che aveva con la sorella di Brooke e ha dato segni di cedimento. E sarà proprio questo particolare a dare a Katie Logan la sicurezza necessaria per affrontare i demoni che minacciano la sua casa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter caccia Sheila. Brooke promette a Taylor di sostenerla sempre

Sheila non gradirà per nulla le parole di Katie e per difendersi dalle minacce, cercherà di colpire la rivale ricordandole che l'unica donna Logan che Bill veramente vuole, è Brooke. Ma la bruna non cederà davanti a questa provocazione e ribadirà di essere pronta a riprendersi lo Spencer, se questo dovesse servire a liberarsi di lei. La loro conversazione verrà interrotta dall'arrivo di Carter. Il Walton, furioso di trovare la nemica numero 1 dei Forrester, in azienda, la caccerà in malo modo e senza pietà. Sheila se ne andrà ma i danni fatti saranno tanti. Taylor continuerà a piangere e ad accusarsi di essere una persona orribile ma Brooke, corsa in suo soccorso, le consiglierà di non lasciarsi sopraffare dalle emozioni negative. Tutti hanno capito che quanto successo in passato; è stato un raptus di rabbia e di disperazione, che non si ripeterà mai più. Nessuno la incolperà mai e poi mai di nulla e poi adesso potrà contare su un'alleata che non aveva. Brooke la incoraggerà a non abbattersi e a lasciare che lei, la sua nuova amica, la sostenga. Combatteranno insieme e per Sheila non ci sarà nulla da fare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.