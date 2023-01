Beautiful Anticipazioni Americane: Katie torna all'attacco con Bill e lo minaccia di non fargli più vedere Will

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie tornerà da Bill, desiderosa di riprovare a farlo ragionare. La Logan informerà il suo ex marito che se lui continuerà a frequentare Sheila, lei impedirà che Will passi del tempo con lui. Ma scopriamo insieme cosa vedremo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie non getterà la spugna. La Logan riproverà a parlare con Bill, convinta che nel magnate sia rimasto ancora qualcosa di buono. Durante la loro conversazione, la bruna rivelerà al suo ex marito che se non si allontanerà da Sheila, nessuno di loro potrà mai più parlare di famiglia. Lei infatti si assicurerà che Will non passi più tempo con suo padre e lo Spencer non potrà più vedere suo figlio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie ritorna da Bill

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Brooke sarà ko. Nonostante tutti credessero che solo lei potesse riuscire a convincere Bill a tornare sui suoi passi, la bionda fallirà miseramente. La situazione si farà sempre più preoccupante e Katie comincerà ad aver seriamente paura per suo figlio Will. La Logan deciderà quindi di tornare a casa dell'ex marito per parlargli delle conseguenze che il suo rapporto con la Carter potrebbe generare. Katie cercherà di far capire al suo ex consorte di essere molto dispiaciuta per avergli fatto del male e per averlo lasciato solo e poi gli comunicherà di aver preso – anzi di essere stata costretta a prendere – una decisione riguardo Will, il loro bambino.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie rivela a Bill che se starà con Sheila non vedrà più Will

Dopo essersi scusata per averlo ferito, Katie confesserà a Bill di essere costretta a prendere una decisione molto dura. La Logan gli dirà che se lui continuerà a frequentare Sheila e impedirà che venga arrestata, lei farà di tutto per tenere lontano Will da suo padre. Katie sarà molto chiara; non potrà mai e poi mai permettere che suo figlio frequenti il suo papà e che stia così vicino a una donna che ha lasciato morire il suo di "bambino". Bill sbiancherà e vacillerà davanti a queste dichiarazioni. La bruna continuerà il discorso, dicendogli che se invece sceglierà di tornare indietro sui suoi passi, loro potranno tornare a essere una famiglia. Katie chiarirà però di non essere ancora disposta a tornare ad amarlo, visto il suo costante interesse per Brooke ma gli prometterà di non lasciarlo mai più da solo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila interrompe Katie e Bill... di nuovo

Bill non sarà del tutto indifferente alle parole della sua ex moglie e si lascerà quasi incantare da queste. Sheila però, reduce da un nuovo scontro con Finn, tornerà alla carica e rimetterà la Logan al suo posto. Katie sarà quindi costretta ad andarsene non dopo aver chiesto allo Spencer di pensare a quanto gli avrà appena detto e di non lasciarsi influenzare da una donna che è riuscita a fare del male persino al sangue del suo sangue. Una volta lontano da Villa Spencer, la sorella di Brooke si recherà a casa di Steffy per sapere una volta per tutte come la Carter e il suo ex marito siano riusciti a comprare il silenzio della Forrester e di suo marito. Quello che scoprirà la farà piangere dalla disperazione. Intanto Thomas, convinto di avere una chance di tornare a lavorare con Hope – che intanto avrà deciso di non accogliere il suo ex di nuovo nel suo team - sarà cacciato dall'azienda da Charlie, che avrà precisi ordini da parte di Ridge.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.