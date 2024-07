Beautiful Anticipazioni Americane: Justin e Bill sono coinvolti nell'omicidio di Tom e Hollis?

Anticipazioni TV

Perché Justin Barber era a Il Giardino il giorno della morte di Tom? L'ex braccio destro di Bill c'entra qualcosa con la morte del cantante e di Hollis? Bill Spencer è al corrente del ritorno del suo ex migliore amico? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda sulla CBS e presto su Canale5.

La morte di Tom e Hollis è ancora un mistero. Si tratta sicuramente, non ci sono dubbi, di omicidio. Ma chi ha voluto eliminare i due uomini e perché? Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Li, Steffy e addirittura Finn, hanno puntato il dito contro Sheila e che la Carter è stata portata al commissariato ed è in stato di fermo. Ma la Carter potrebbe essere innocente e potrebbe essere stata incastrata. Ma da chi? La rosa dei nemici della rossa è nutrita ma potrebbe essere stata messa in pericolo persino da qualcuno che con lei ha sì un conto in sospeso ma che potrebbe aver solo approfittato della sua presenza per farla franca. Stiamo parlando di Justin Barber e Bill Spencer.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila incastrata da Justin e Bill?

Tra gli spettatori del concerto di Tom c’era anche Justin Barber. Sicuramente vi ricordate di questo personaggio, assente da un po’ di tempo dalle trame della Soap ma molto importante per i loschi traffici di Bill. Il Barber è stato per anni il braccio destro dello Spencer e per lui si è macchiato di numerosi crimini. Con il tempo però, il rapporto tra i due si è incrinato e quando Justin ha capito che non avrebbe di certo ottenuto la Spencer Publications o comunque una parte delle quote dell’azienda, ha deciso di mettersi contro il suo amico e di allearsi con Ridge, per distruggere il padre di Liam e Wyatt. Dopo il fallimento del suo tradimento e dopo essere stato cacciato dalla città, di lui non si era più sentito nulla, sino a ora. Ma cosa ci faceva l’uomo a Il Giardino? Bill è a conoscenza del suo ritorno? E Sheila è stata incastrata proprio da lui, in combutta con il magnate?

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill e Justin di nuovo alleati?

Sono ipotesi che ci suggeriscono gli spoiler americani della Soap e che ci fanno drizzare i capelli. È impossibile che il ritorno di Justin sia un caso ed è invece possibile che l’uomo abbia fatto pace con Bill e che sia tornato ad agire per lui. Il magnate potrebbe averlo assoldato per tenere d’occhio Poppy, che sappiamo aver nascosto al suo innamorato di aver incontrato Tom ma soprattutto di conoscerlo. La donna ha negato che Luna sia figlia dell’ex vagabondo ma non possiamo essere sicuri che questo corrisponda a verità. È infatti probabile che il test del DNA sia stato manomesso e che la paternità di Bill sia stata pilotata. Ma perché e da chi?

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Justin vuole incastrare Poppy?

Le ipotesi su chi possa aver ucciso Tom e Hollis sono tante e noi stessi abbiamo pensato che i responsabili potessero essere Jack e/o Li, determinati a proteggere Finn da una verità che nessuno vuole scoprire. Ma potrebbe essere la stessa Poppy o addirittura l'assassina potrebbe essere Luna, entrambe decise a non perdere il grande guadagno ottenuto avvicinandosi a Bill. Ma la presenza di Justin ci lascia presagire che ci sia sotto qualcos'altro e che Sheila possa essere stata incastrata proprio da Bill Spencer. Il magnate, messo in allarme da Katie – che lui ama ancora, per sua stessa ammissione – potrebbe aver voluto pedinare la donna e magari aiutarla a liberarsi dei suoi nemici. Questa idea ci lascia ovviamente perplessi visto che Bill non è un uomo che ama essere preso in giro e di certo non si accollerebbe una figlia non sua.

Si fa quindi largo l’ipotesi che Justin abbia voluto mettere Poppy in difficoltà, magari controllarla e ricattarla, per poter arrivare a Bill per vendicarsi di lui oppure anche solo per ritornare a lavorare nella sua azienda, magari presentandosi come il salvatore della nuova compagna di Dollar Bill. Tanti punti di domanda e tante strade percorribili per risolverli. Quel che è certo è che Sheila è stata incastrata e che Finn crede che possa essere colpevole. La situazione della Carter si complica e sappiamo tutti che quando Sheila Carter si sente un leone in gabbia, le cose si complicano in modo molto pericoloso.

