Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne all'attacco. Carter crollerà!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Daphne Rose è passata all'attacco ed è pronta a far capitolare Carter. La ragazza ha già trovato un modo per riuscirci e non si lascerà fermare da nessuno. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Carter è sotto tiro e dà gravi cenni di cedimento. Nelle puntate americane di Beautiful, il Walton sta portando avanti il suo colpo di stato e continua a mantenere la leadership sulla Forrester Creations. Ma l’intervento di Brooke, la visita di Ridge e il confronto con Daphne stanno iniziando a far emergere i suoi sensi di colpa nei confronti dei Forrester, a cui ha sottratto l’azienda con un inganno. La Rose vuole approfittare di questo momento di debolezza del Walton per convincerlo a non seguire più i consigli di Hope. E la ragazza sembra aver centrato l’obiettivo. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo nelle puntate della Soap, in onda attualmente sulla CBS e presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy contro Hope per “salvare” Carter

Vi abbiamo già rivelato che nelle puntate americane di Beautiful, Carter ha preso il controllo della Forrester Creations con l'inganno, portando Ridge ed Eric a lasciare indignati l’azienda di famiglia – non più sotto la loro guida – e costringendo Steffy a escogitare un piano per riprendere le redini della maison. La Forrester ha dovuto fingere di accettare la nuova direzione della casa di moda per avere campo libero e poter sabotare dall’interno il Walton e il suo nuovo amore, Hope Logan.

Secondo la figlia di Ridge il vero problema è Hope, che ha fatto il lavaggio del cervello a Carter e lo ha portato a voltare le spalle ai suoi migliori amici e alla sua famiglia. Se non fosse stato per la Logan, Steffy ne è certa, l’ex avvocato non avrebbe mai agito in modo così subdolo ed è dunque lei a dover essere annientata per prima. Per riuscirci ha chiamato in suo soccorso la sua amica Daphne Rose, una creatrice di profumi affascinante e intelligente, che saprà sicuramente sedurre il bel legale e lo farà svegliare dal sortilegio in cui è caduto.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Carter sotto attacco

Carter non è contento di come si sono messe le cose; avrebbe infatti voluto che Ridge ed Eric non lasciassero l’azienda. Hope è certa che questa sia l’unica maniera per poter realizzare i loro sogni e continua a ribadire al suo innamorato che entrambi sono sulla strada giusta per il loro successo personale e professionale. In questa faccenda è stata coinvolta, completamente, pure Brooke. La Logan ha accettato di diventare la nuova CEO della Forrester e lo ha fatto per agire dall’interno e convincere il Walton a fare un passo indietro. Questa scelta l’ha però messa contro Ridge, che non ha gradito le sue mosse, benché fatte per amore. Brooke non ha rinunciato al Forrester e ha deciso di picchiare duro con l’avvocato, che – dopo la conversazione con la bionda – ha cominciato a sentirsi in colpa per le sue azioni. Questo ha creato un terreno fertile per l’arma segreta di Steffy, ovvero Daphne Rose. La creatrice di profumi ha cominciato ad avvicinarsi al legale e a farlo ragionare sul terribile momento che sta vivendo, lontano dal suo migliore amico.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Daphne Rose alla riscossa

Daphne Rose è l’arma segreta di Steffy. La Forrester è certa che la sua amica sarà in grado di far crollare Carter seducendolo e riportandolo dalla loro parte. Basterà rompere l’incantesimo di Hope per svegliare il Walton e Daphne ne sarà sicuramente capace. La creatrice di profumi ha preso sul serio questo suo compito e sembra essersi persino interessata davvero all’affascinante avvocato. Anche lei, come Steffy, vuole farlo tornare a ragionare e ha approfittato del lavoro già svolto da Brooke, per calcare la mano e arrivare più velocemente al punto. La Rose si è avvicinata a Carter e lo ha invitato a parlare con lei di quello che gli sta succedendo e di come si senta davvero davanti alle novità che tutti stanno affrontando. L’affascinante francese si è resa disponibile ad accogliere i suoi sfoghi, cosa che Hope sembra non voler fare. La Logan è così tanto contenta dei suoi successi che non si sta minimamente curando della tensione e del poco entusiasmo che ci sono in azienda.

Carter sta trovando e troverà in Daphne qualcuno con cui confidarsi ma soprattutto confrontarsi senza sentirsi giudicato e senza essere spinto a fare qualcosa che in realtà non vorrebbe. L’avvocato potrebbe quindi vedere la Rose come il suo nuovo punto di riferimento e chissà forse come un nuovo amore, che potrebbe veramente allontanarlo da Hope. Succederà? Per Steffy sicuramente sì!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.