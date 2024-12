Beautiful Anticipazioni Americane: Hope sta usando Carter? Il seme del dubbio si insinua nel Walton

Anticipazioni TV

Carter ha messo in atto un colpo di stato e ha preso il controllo della Forrester Creations. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano però che il Walton potrebbe cominciare ad avere dei dubbi sulla fedeltà di Hope, così come li abbiamo noi. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo di tutto. Non solo Ridge e Steffy non sono più i direttori della Forrester Creations ma stanno volando insulti più che mai violenti e Hope è il bersaglio delle parole di vero e proprio rancore da parte dei Forrester. In mezzo a tutto questo ha cominciato a serpeggiare il seme del dubbio.

Sì perché sia Steffy che Ridge – e persino Eric – hanno invitato Carter a stare attento a Hope, colpevole – secondo loro e pure secondo noi – di tutto quello che sta succedendo. Secondo i Forrester, la Logan sarebbe riuscita a fare il lavaggio del cervello al Walton e a portarlo a mettere a segno un colpo di stato contro la famiglia che lo ha sempre visto come un grande amico e addirittura come uno di loro. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo e come potrebbero evolvere le cose.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter nuovo capo della Forrester Creations

È finita. Ridge e Steffy sono stati estromessi dalla direzione della Forrester e ora al suo apice c’è Carter, unico manager della casa di moda. Il Walton ha messo a segno un colpo di stato che ha colpito tutti dritti al cuore. Persino Eric, negli ultimi tempi rimasto dietro le quinte, ha voluto dire la sua e in effetti ha più che mai senso, visto che a fondare la maison di moda è stato lui, insieme alla sua Stephanie. La situazione che si è creata, vede i Forrester ormai dipendenti di Carter Walton, che ha avuto l’ardire di commentare di non volerli licenziare e di volerli dirigere verso una nuova direzione, dando il via alla New Forrester Creations. Il ragazzo desidera trasformare l’azienda in una specie di holding internazionale, capace di occuparsi di tutti gli ambiti del lusso, non soltanto della moda. Questo progetto è stato osteggiato da tutti per via del dispendio economico, che attualmente non si è in grado di sostenere, anche per via delle ingenti perdite provocate dal flop della Hope for the Future.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Ridge vs Carter e Hope, è guerra con insulti

Ridge, Steffy ed Eric stanno facendo fatica ad abituarsi all’idea che il loro amico e fedele collaboratore, abbia voltato le spalle alla famiglia Forrester. Carter ha spiegato le sue azioni rivelando di voler mettere un punto all’atteggiamento padronale dei Forrester, che sostengono solo chi porta il proprio cognome – tranne Zende, lui è comunque in qualche modo sempre sabotato – sfavorendo quindi, per anni i Logan.

Questa affermazione cozza, almeno secondo noi, con quanto realmente successo. Non ci sembra che Ridge abbia mai messo a tacere Brooke quando si trattava di questioni aziendali e il fatto che Steffy sia diventata il Co-Ceo è spiegabile grazie alle qualità direttive che la ragazza ha sempre mostrato, sostenendo la Hope for The Future almeno sino a quando essa era redditizia. Dopo due grossi flop e dopo aver visto che senza Thomas la linea non può andare avanti, bé ecco, la giovane si è trovata costretta a cancellarla ma Hope, se non si fosse comportata come ha fatto, probabilmente si sarebbe trovata ancora a lavorare con loro. Carter è però più che mai certo che i Forrester ce l’abbiano con chiunque non porti il loro nome. Queste dichiarazioni e il contributo sibillino della piccola Logan, hanno scatenato Ridge, che si è lasciato andare a insultare la ragazza davanti a Brooke.

Beautiful: il seme del dubbio si insinua in Carter nelle puntate americane di Beautiful

Ridge ha insultato malamente Hope e lo ha fatto davanti a Brooke, molto probabilmente firmando la condanna della loro coppia ma insinuando in Carter il dubbio che la piccola Logan lo stia usando. Il Forrester è certo che il suo amico non possa aver preso la decisione di tradirlo solo perché desideroso di far prendere un’altra strada alla Forrester ma deve averlo fatto perché plagiato da Hope e convinto da lei di essere la vittima del sistema. Insomma per lo stilista – e questo è un pensiero condiviso da Steffy per prima ma pure da Eric – è sicuro che la sua figliastra abbia convinto il Walton che lei e le Logan sono sempre state mal considerate e che Steffy sia la malefica tiranna che l’ha voluta fuori dalla maison solo per suo tornaconto personale. E l'ex COO, anche se non l’ha dato troppo a vedere e ha difeso la sua amata dagli insulti, ha cominciato a domandarsi se davvero Hope non sia falsa e non lo stia usando.

Beautiful: Hope sta usando Carter?

Diciamoci la verità, quando abbiamo scoperto che Hope ha cominciato a provare attrazione per Carter siamo saltati sulla sedia e ci siamo detti: “che cosa? Perché ora?”. Sì perché, ammettiamolo, sono anni che i due si conoscono e il Walton è persino stato per diverso tempo il compagno o comunque la passione amorosa di Katie, la zia della giovane bionda. E tutto questo, vedi a volte le coincidenze, avviene quando Thomas sta per sposare un’altra e Finn ha messo in chiaro di non avere neanche un briciolo di attenzioni per lei.

Carter è un uomo intelligente ed è certo che due domandine se le stia già facendo. Siamo sicuri di questo come pensiamo che da un momento all’altro, Thomas torni a casa con fidanzata al seguito magari anche per convolare a nozze.

E se il ritorno di Thomas ci sarà, siamo sicuri che Hope non sarà indifferente, anzi sarà sicuramente molto contenta di questa novità e potrebbe cercare di riavvicinarsi a lui, colpita ancora dalla loro grande passione, mai provata con nessun altro, per sua stessa ammissione. E Carter potrebbe notare un cambiamento nella donna per cui si è messo contro i Forrester e per cui ha rinunciato a tutto, persino alla sua amicizia con Ridge, comprendendo che il suo amico e Steffy hanno sempre avuto ragione e sì, Hope Logan è davvero una malefica manipolatrice. Succederà? Sospettiamo fortemente di sì.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 circa.