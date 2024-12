Beautiful Anticipazioni Americane: Hope spinge Ridge tra le braccia di Taylor e stavolta Brooke non potrà fare nulla!

Anticipazioni TV

Ridge è furioso e non solo con Hope ma anche con Brooke, che ha difeso la figlia. Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo di tutto e il Forrester è appena tornato tra le braccia di Taylor e Steffy... e stavolta potrebbe rimanerci per sempre. Vediamo insieme cosa sta succedendo nella Soap e cosa vedremo, presto, su Canale5.

Il triangolo amoroso tra Brooke, Ridge e Taylor sta per ricominciare e stavolta non per colpa di una delle due donne ma per via delle decisioni, anzi del tradimento di Hope. Nelle puntate americane di Beautiful, presto in arrivo anche su Canale5, il Forrester ha lasciato la sua casa, arrabbiato con la sua compagna e incapace di vivere a pochi metri dalla sua figliastra. Lo stilista ha raggiunto sua figlia e la sua ex moglie, pronte ovviamente a riaccoglierlo tra le loro braccia e decise a dare battaglia alle Logan. Stavolta il fronte Forrester sarà unito più che mai.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge se ne va di casa

Un colpo di scena ci ha fatto saltare sul divano. Ridge ha insultato le Logan o meglio ha dato della sgualdrina a Hope, usando esattamente il termine che sua madre usava per definire la sua compagna. La cosa ha fatto infuriare Brooke, che non ha sopportato che il suo amato se la prendesse così tanto con la sua bambina ma ha ottenuto esattamente il contrario di quanto desiderato. Il designer, stanco di vedere la bionda difendere a spada tratta la sua bambina, nonostante quello che ha fatto, ha perso completamente la testa. Non volendo più vedere Hope e nemmeno più vivere nella stessa proprietà della sua figliastra traditrice, ha deciso di lasciare la sua casa, abbandonando la Logan da sola e in lacrime.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke rimane sola mentre Ridge è tra le braccia di Steffy e Taylor

Brooke si è rifiutata di cacciare Hope dalla proprietà dei Forrester e Ridge, vedendo che sua moglie non ha alcuna intenzione di prendere le sue difese e anzi continua ad accusa Steffy, ha scelto di andarsene. Lo stilista ha dichiarato di non poter vivere vicino alla piccola Logan, non dopo quello che ha fatto. Ha così lasciato la sua compagna da sola, a farsi asciugare le lacrime da Katie, sconvolta quanto lei, ed è corso da sua figlia, sicuro di trovare un appoggio. E in effetti ha trovato esattamente quanto cercava e non solo nella sua rampolla. Nella dimora di Steffy e Finn ha incontrato Taylor e la sua ex moglie, delusa e furiosa come lui, gli ha promesso di stargli vicino e di combattere, uniti, la perfidia di Carter e della sua nuova compagna.

Beautiful: Per Brooke e Ridge è finita ed è colpa di Hope

Il tradimento di Hope e il comportamento di Brooke, che non smette di difendere sua figlia e di accusare Steffy, per lei la sobillatrice di tutto quello che è successo – persino del colpo di stato – ha fatto talmente tanto infuriare Ridge da portarlo a non voler vivere vicino alla figliastra. E sebbene lo chalet si trovi sì distante dalla villa di Brooke, è comunque sempre nella proprietà dei Forrester e lui desidera respirare aria di fedeltà.

E stavolta Brooke e Ridge sono condannati davvero. Il Forrester tra le braccia rassicuranti di Steffy e Taylor troverà terreno fertile per dichiarare guerra alla sua figliastra e al suo ex amico ma soprattutto si sentirà sostenuto in un momento di grande debolezza. Sì perché non ricevere l’appoggio della sua compagna nemmeno davanti all’evidente sbaglio che sua figlia ha fatto, non è stato per nulla rassicurante. Lo stilista ha ammesso di aver usato parole forti ma come avrebbe potuto fare altrimenti davanti a una delle situazioni più brutte della sua vita, ovvero quella di non avere più il controllo della sua azienda e di averlo perso perché pugnalato alle spalle.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.