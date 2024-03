Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Hope perdono il controllo. Scoppia il caos!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap in onda questa settimana sulla CBS vedranno Steffy e Hope di nuovo in guerra. Tra le due sorellastre scoppierà il caos e stavolta a causa di due uomini. Scopriamo insieme cosa succederà.

Non è certo una novità che Steffy e Hope si trovino in disaccordo ma di solito a farle trovare l’una contro l’altra è stato Liam. Stavolta le cose andranno diversamente e tra le due sorellastre comincerà una lite furibonda anzi scoppierà letteralmente il caos, a causa di due uomini: Finn e Thomas. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope dà la sua risposta a Thomas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che questa settimana vedrà Hope protagonista di una serie di grandi eventi. La ragazza si troverà a rispondere alla proposta di matrimonio di Thomas e sembra che gli rivelerà di essere pronta a diventare sua moglie. Questo sì lascerà tutti senza fiato, chi per un motivo chi per un altro. Se infatti Ridge e Douglas – sostenitori della coppia – ne saranno felici, Brooke e Steffy pare proprio che continuino a non sostenere questa inaspettata liaison. Le due donne cercheranno di opporsi a questa situazione ma con pochi risultati. Sarà soprattutto la Forrester ad attaccare Hope, convinta che questo matrimonio s’abbia da fare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy pronta a proteggere Thomas da Hope

Steffy ha rivelato di non essere per nulla convinta che Hope sia la persona adatta per suo fratello. Thomas ha dimostrato troppe volte di essere fissato con la Logan, di avere proprio un’attenzione morbosa per lei, e sebbene ora sia cambiato potrebbe ricadere facilmente in situazioni del passato. A rendere la situazione decisamente poco convincente ci si mette il fatto che Hope potrebbe non essere davvero innamorata di Thomas ma solo molto felice di ricevere le attenzioni che vuole da tempo. Insomma Steffy ritiene che la Logan sia molto più simile a sua madre di quanto si creda. Per questo motivo quando scoprirà del loro imminente matrimonio, la cosa non le piacerà per nulla.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Tra Hope e Steffy scoppia il caos

L’atteggiamento ostile di Steffy nei confronti di Hope farà scoppiare il caos. La Forrester non riuscirà a farsi andare giù né la relazione tra la sua sorellastra e suo fratello né il rapporto, piuttosto strano, che si è creato tra la Logan e Finn. Sì perché Steffy si renderà sempre più conto che qualcosa non quadra e che tra Hope e il bel dottor Finnegan c’è una sintonia che non può e non deve continuare. Questo creerà, nei prossimi episodi, un vero e proprio putiferio, tanto da spingere le due donne a dichiararsi di nuovo guerra e chissà se questa volta le cose sfuggiranno di mano a entrambe. Staremo a vedere!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.