Beautiful Anticipazioni Americane: In arrivo un Episodio Speciale tutto al femminile. A dirigerlo è Katie Logan

Episodio speciale di Beautiful in onda oggi, giovedì 27 marzo 2025, sulla CBS. La puntata americana della Soap sarà tutta al femminile, con una regista e sceneggiatrice d'eccezione: Heather Tom, alias Katie Logan. Scopriamo tutti i dettagli.

Episodio speciale in arrivo per Beautiful. Oggi, giovedì 27 marzo 2025, la Soap Opera americana andrà in onda sulla CBS con una puntata tutta al femminile, scritta, diretta e interpretata solo da donne, con al centro storie di donne. Un appuntamento molto particolare che vedremo pure noi su Canale5 tra poco più di un anno e che è molto atteso negli Stati Uniti, soprattutto per il fatto che a volerlo realizzare è stata una delle protagoniste più iconiche: Katie Logan.

Beautiful: Episodio Speciale in arrivo

Questo pomeriggio negli Stati Uniti, quando da noi sarà ormai notte, andrà in onda un episodio molto particolare di Beautiful. La Soap dedicherà un’intera puntata al mondo delle donne, in occasione del Women's History Month. A scriverlo, dirigerlo e a interpretarlo – insieme alle sue colleghe – è Heather Tom, alias Katie Logan. L’attrice e regista, nella Soap Opera dal 2007 ha voluto realizzare un appuntamento tutto al femminile dove il suo personaggio si confronterà sia con le sue sorelle sia con la sua nipotina Hope, appena licenziata – di nuovo – dalla Forrester.

Heather Tom, alias Katie Logan, realizza un appuntamento speciale con Beautiful

La Tom aveva da tanto tempo il desiderio di dirigere e di scrivere un episodio della Soap e ha trovato l’opportunità non solo di realizzarlo quando le trame di Beautiful vedono le Logan più che mai nel mirino dei Forrester ma anche di vederlo in onda durante il mese dedicato alla storia delle donne. Sarà una puntata tutta dedicata alle donne della serie, da Katie, tutte le sue sorelle e alla più giovane delle sue nipoti a Steffy e Taylor, che stanno vivendo dei momenti diametralmente opposti. Le prime si riuniranno intorno a Hope, silurata da Steffy e ormai decisa a chiudere la sua relazione con Carter mentre la Forrester e sua madre gioiranno per la vittoria appena conquistata. Heather Tom ha dichiarato che questo appuntamento metterà in luce il rapporto tra madri e figlie ma anche tra sorelle, zie e nipoti ma sarà anche l’occasione per ricordare la sua mamma, scomparsa da poco. Un tributo al mondo femminile che siamo sicuri darà alle trame quel guizzo in più per far crescere il climax delle già complesse storie che stanno vivendo i personaggi che fanno compagnia al pubblico ogni pomeriggio sulla CBS e da noi su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: ecco di cosa parlerà l’episodio speciale

Nell’episodio speciale di Beautiful vedremo Brooke affrontare faccia a faccia sua figlia. Hope è spacciata ma soprattutto si sente umiliata e abbandonata da chi avrebbe dovuto proteggerla. La ragazza si riferisce sia a Carter che a Brooke, che invece di lasciare la Forrester dopo che Steffy l’ha silurata di nuovo e ha rotto ogni patto (anche se il patto non era stato siglato con lei), hanno deciso di rimanere nell’azienda, di chiedere perdono ai Forrester e di dichiarare a loro fedeltà. Hope verrà redarguita da sua madre per il suo comportamento, che la Logan non ha mai sostenuto e pure le sue zie, Katie e Donna, le faranno sapere di volere da lei qualcosa di meglio e non talmente tanto rancoroso da prendere parte a una congiura contro la Forrester Creations e da non provare nemmeno rimorso.

Hope ovviamente si sentirà attaccata e continuerà a difendersi dicendo di essere convinta delle sue azioni e di non pentirsi di aver restituito il male che a lei è stato fatto. La ragazza non vorrà sentire ragioni e non darà retta a nessuna delle tre sorelle Logan, che avranno modo di ricordare del loro rapporto turbolento con la loro madre Beth. Intanto Steffy e Taylor – in contrapposizione con la famiglia – festeggeranno il grande successo ottenuto e finalmente canteranno vittoria contro le donne che per anni hanno reso la loro vita difficile.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.