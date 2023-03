Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope riuscirà finalmente a raccontare a Liam quello che sta succedendo con Thomas e la sua linea Hope for the Future. Lo Spencer, furioso, la costringerà a prendere una decisione che finirà per distruggere la sua carriera. Ecco cosa vedremo presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope si troverà con le spalle al muro, un'altra volta. Questa volta a metterla in difficoltà sarà Liam. Lo Spencer, informato dalla moglie di quanto sta succedendo alla Forrester Creations, andrà su tutte le furie e non avrà alcuna intenzione di sostenere la decisione di riassumere Thomas e di permettergli di stare vicino alla Logan. Hope sarà quindi costretta a condannare definitivamente la Hope for the Future ma questa scelta potrebbe trasformarsi, molto presto, in vero e proprio problema sia per la sua carriera sia per il suo matrimonio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke lascia a Hope la decisione finale su Thomas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato – e ve ne abbiamo parlato in un nostro precedente articolo – che Thomas chiederà perdono a Brooke, spinto a farlo da Hope e da sua madre Taylor. Il Forrester cercherà di fare qualunque cosa per riconquistare il suo posto in azienda e per dimostrare alle Logan – ma anche a sua sorella – di essere degno della loro fiducia. Brooke non riuscirà a fidarsi ciecamente ma capendo che il ritorno del Forrester in azienda è l'unica soluzione per salvare la Hope for the Future, lascerà a sua figlia la decisione finale, dandole il suo appoggio, pur ribadendo di non riuscire a credere al 100% alla buona fede del suo figliastro.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope informa Liam della condanna della sua linea

Ottenuto l'appoggio di Brooke, Hope dovrà superare il secondo ostacolo: Liam. La ragazza sarà ben consapevole che non sarà facile convincere il marito a dare fiducia a Thomas ma spererà che possa capire quanto sia importante per lei la Hope for the Future. Come era prevedibile, Liam andrà su tutte le furie e comincerà a urlare contro sua moglie. Lo Spencer le dirà chiaramente che l'ultimatum di Steffy è qualcosa di terribile e che il Forrester, sicuramente, non riuscirà a liberarsi della fissazione che ha per lei. Liam rincarerà la dose, dicendole che ogni volta che il figlio di Ridge si è messo in mezzo, loro hanno rischiato di veder rovinata la loro storia d'amore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam costringe Hope a rinunciare alla sua linea

Liam farà capire a Hope di non avere intenzione di sostenere la sua decisione e la spingerà a riflettere a fondo su quello che vuole lei. Thomas è stato, è e sarà sempre pericoloso. Davanti a una simile presa di posizione, Hope dovrà rinunciare a tutto. Prometterà al marito di dire NO a Thomas ma sarà consapevole, purtroppo, che questa sua scelta, comporterà la chiusura della Hope for the Future. La Logan sceglierà suo marito e le sue paure e non la sua carriera ma questo, conoscendo la figlia di Brooke, potrebbe portarla a puntare i piedi da un momento all'altro e cambiare totalmente atteggiamento. Liam tremerà?

