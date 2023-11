Beautiful Anticipazioni Americane: Hope gela Steffy e la rimette al suo posto. Ora farà tutto quello che vuole!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha messo Steffy al suo posto. La Logan ha deciso di mettere le cose in chiaro con lei e di dirle che non ha alcuna intenzione di farsi comandare o condizionare da nessuno. Ora farà quello che vuole. Ecco cosa è successo nella Soap e cosa vedremo presto su Canale5.

Lo scontro tra Steffy e Hope era inevitabile e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che tra le due sorellastre ci sono state scintille. Stavolta la colpa non è stata di Liam o almeno non direttamente, visto che tra le due non è corso mai buon sangue per via dello Spencer. La pietra dello scandalo è stato Thomas, con cui la Logan ha iniziato una relazione che sembra proprio non piacere alla Forrester.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy scopre Hope e Thomas insieme

Steffy si vendicherà di tutti, persino di Hope se farà del male a suo fratello. La Forrester non ha più peli sulla lingua ma soprattutto non ha più paura di affrontare i suoi nemici, anche se in parte fanno parte della famiglia. Ecco perché non si è fatta alcuno scrupolo di affrontare Hope dopo averla beccata ad amoreggiare con suo fratello. Quello che temevamo è accaduto. Steffy ha trovato Thomas e la Logan svestiti e in pieno turbinio sessuale. La cosa non l’ha del tutto stupita ma di certo non si sarebbe mai aspettata che i due si lasciassero andare, così, pure in ufficio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy minaccia Hope di non far soffrire suo fratello

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha beccato Hope e Thomas intenti a spogliarsi nell’ufficio di progettazione. La Forrester non si è stupita di vederli insieme e ha confessato di essere stata già messa al corrente della loro relazione ma di essere comunque turbata. Rimasta solo con la sua sorellastra le ha chiaramente riferito di non essere contenta per nulla di questo loro avvicinamento e di essere preoccupata per Thomas, che ha sempre avuto un’ossessione per la figlia di Brooke. La giovane direttrice della Forrester ha invitato Hope a non illudere suo fratello e a smettere di usarlo come un oggetto sessuale. È per lei infatti chiaro che Thomas sia innamorato ma che non valga lo stesso per la bionda, che invece pare stia giocando con il fuoco.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope gela Steffy. Ora farà come vuole lei!

Hope non si è fatta certo intimidire da Steffy, anzi. Così come la Forrester, la Logan ha le idee molto chiare e sa esattamente cosa deve fare. Non ha alcuna intenzione di giocare con i sentimenti di Thomas e anzi ha ribadito alla sorellastra che tra lei e il Forrester le cose sono state chiarite e che non si deve preoccupare di niente anzi non si deve proprio impicciare della sua vita. La bionda è stata più che diretta nel dire di non avere più paura di diventare come sua madre e di fare quello che vuole, con o senza l’approvazione di tutta la sua famiglia, mamma compresa. Steffy non ha gradito la sua risposta ma non l’ha neanche trovata così tanto strana; del resto per lei era solo questione di tempo ed è sempre stata convinta che la mela non cadesse mai lontano dall’albero.

Menzione anche a Taylor e Brooke, di nuovo in disaccordo su Thomas e Hope e su chi abbia cominciato questa relazione da entrambe ritenuta impossibile. Le due signore Forrester trovano e forse troveranno sempre un modo per litigare mentre Ridge, dopo aver criticato pure lui questa nuova “unione”, ha intenzione di non mettersi in mezzo e di lasciare che suo figlio e la sua figliastra prendano le loro decisioni, senza alcuna forzatura o intromissione. Riuscirà a impedire che Steffy, Taylor e Brooke si mettano in mezzo? La sua missione sarà molto difficile.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.