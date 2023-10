Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha finalmente scoperto perché Li odi tanto Penelope, sua sorella, e Luna. Il ragazzo è rimasto senza parole. Ecco cosa è successo nelle puntate americane della Soap e cosa vedremo su Canale5, molto presto.

Tutti i nodi sono venuti al pettine e finalmente il segreto di Li è stato svelato. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno raccontato come mai l’algida dottoressa, madre di Finn, è così tanto restia a permettere a sua nipote Luna di rimanere a lavorare alla Forrester Creations. Nelle puntate della Soap, andate in onda sulla CBS in queste sere, ha confessato al figlio cosa è successo in passato, quando lui era troppo piccolo per ricordare. Curiosi di sapere quale sia questo mistero? Ve lo sveliamo qui sotto.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn contro sua madre Li

Le anticipazioni americane di Beautiful ci hanno svelato chi è davvero Luna, la new entry della Soap, destinata a travolgere RJ e a dare nuovo brio alle trame della Soap. La ragazza è la nipote di Li, figlia di sua sorella, e quindi cugina del nostro Finn. Ma presto abbiamo capito che la giovane non è la benvenuta a Los Angeles. Sua zia non la vuole tra i piedi e se non fosse stato per l’intervento di Ridge Junior, avrebbe dato le dimissioni dalla Forrester Creations e avrebbe lasciato la città. Il figlio di Brooke e Ridge è intervenuto in favore della stagista e ha deciso di proteggerla da tutto e tutti, palesemente invaghito di lei. Il ragazzo ha persino contattato Finn e ha fatto incontrare i due cugini, scatenando il dottore contro sua madre, desideroso di risposte su cosa sia successo in passato, di così tanto brutto da determinare un odio così funesto per la bella Luna.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li rivela a Finn la verità su Luna e sua madre

Finn è stato contento di rivedere Luna dopo tanti anni e ha deciso di chiarire con sua madre il perché di tanto odio verso la ragazza e verso sua zia. Il giovane ha così affrontato a muso duro Li, chiedendole senza molti indugi, cosa sia successo in passato. Dopo aver tentennato per un po’, la dottoressa ha deciso di confessare al figlio la verità e gli ha rivelato che sua zia Poppy si è macchiata di un vero e proprio tradimento nei suoi confronti.

I fatti sono andati così: Li procurò un lavoro alla sorella nel negozio dell’ospedale in cui lavorava e lei, incurante delle conseguenze, ebbe una relazione con il primario. Scoperta dalla moglie, la madre di Luna se n’è andata ma a pagare per i suoi errori è stata solo Li. Incolpata per aver portato la sorella nella clinica, cominciò a perdere i turni e dovette lasciare il suo posto di lavoro, per cui aveva combattuto duramente.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Li nasconde qualcos’altro?

Li ha rivelato a Finn di essere molto delusa da sua sorella e di non poterla perdonare per quello che ha fatto, rovinandole praticamente la carriera. Per questo motivo non si sono più viste. Penelope ha poi cominciato una vita così tanto naif da non permettere alle due sorelle di ritrovarsi. La dottoressa teme che Luna sia come sua madre o che comunque riporti Poppy a Los Angeles e distrugga la famiglia di Finn. Insomma Li pensa che sua sorella e sua nipote siano un’erba cattiva, in grado di deturpare quello che toccano. Ma la donna avrà rivelato tutto ma proprio tutto al figlio? Stando a quanto successo nelle puntate Americane e alle dichiarazioni di Luna, c’è un nonno piuttosto ingombrante e impegnato nella vita della ragazza e potrebbe essere una vecchia conoscenza nella Soap. Possibile che Li abbia omesso di dire a suo figlio qualche altra informazione su sua zia e sua cugina e che lo stia tenendo all’oscuro di qualche altra succosa – e sconvolgente – verità? Siamo sicuri di sì e non vediamo l’ora di scoprire di cosa si tratta.

