Beautiful Anticipazioni Americane: Finn potrebbe scoprire che Taylor sta morendo ma lo dirà a Steffy?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Finn potrebbe scoprire che Taylor è malata. Il dottore potrebbe entrare in possesso, erroneamente, delle cartelle cliniche della Hayes e rimanere senza parole ma il problema vero sarà solo uno: dirlo o no a Steffy? Vediamo cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della nostra Soap di Canale5.

Il segreto di Taylor potrebbe essere scoperto. Nelle prossime puntate americane della Soap, Finn potrebbe scoprire che sua suocera è malata e potrebbe quindi trovarsi in grande difficoltà con Steffy. È certo infatti che, qualora dovesse succedere questo, Li gli chiederà di non farne parola con nessuno ma la grande sincerità del buon dottore potrebbe portarlo a non dare retta alla madre. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn scopre che Taylor è malata?

Taylor sta morendo e stavolta sembra che per la Hayes non ci siano più chance. La dottoressa ha rivelato a Li tutta la verità ma le ha chiesto, in quanto suo medico curante, di mantenere il suo segreto e di non farlo nemmeno intuire a suo figlio. Ma un piccolo inconveniente in ospedale, potrebbe guastare tutto. Nelle puntate americane di Beautiful è andato in scena un piccolo siparietto, che ha visto protagonista il bel marito di Steffy, il pilota del jet della Forrester ma anche un’infermiera amica di vecchia data del medico e invaghita di lui. La ragazza potrebbe fare uno sbaglio e consegnare al suo amato le cartelle dei pazienti di sua madre – che si fa chiamare ancora dottoressa Finnegan – tra cui quella della psichiatra. Siamo sicuri che Finn la leggerà, incuriosito dal nome dal vedere il nome della donna sui fogli.

Anticipazioni Americane Beautiful: Li prega Finn di non dire nulla a Steffy

Finn potrebbe scoprire che Taylor è malata a causa di uno scambio di cartelle cliniche tra lui e sua madre e potrebbe volerla leggere incuriosito dal nome della suocera sulla copertina ma anche dai racconti di Steffy, che ha già notato che sua madre è distratta da qualcosa. Il ragazzo verrà quindi a conoscenza dell’insufficienza cardiaca della Hayes e di come questa l’abbia portata alla morte. Sicuramente il bel dottorino farà uscire un coniglio dal cilindro e si metterà subito alla ricerca di una cura sperimentale come ha fatto con Eric ma il vero problema sarà quello di non poterlo dire alla moglie. Li lo pregherà, di sicuro, di mantenere questo segreto ma lui si sentirà in grande imbarazzo. Vorrà infatti affrontare questo problema insieme alla sua famiglia e non tenerla all’oscuro, rischiando persino di far arrabbiare la sua consorte, già piuttosto nervosa.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn rivelerà tutto a Steffy?

Finn non è il dottore di Taylor e non ha quindi vincoli di segretezza con il suo paziente. Il dottore si troverà a un bivio e dovrà decidere se essere sincero con Steffy oppure rispettare la volontà della suocera e della madre. Qualunque sia la sua decisione rischierà comunque grosso. Sarà infatti pungolato da ogni parte, con l’idea in testa di non aver mantenuto la promessa fatta alla sua amata consorte, ovvero di dirle tutto. Steffy potrebbe arrabbiarsi moltissimo contro di lui se dovesse sapere che non le ha confidato una simile verità, che avrebbe potuto permetterle di vivere più intensamente gli ultimi momenti con sua madre.

Steffy potrebbe anche capire le ragioni del consorte, che secondo noi riuscirà a trovare una cura anche per Taylor ma siamo comunque certi che qualche problema sorgerà di sicuro… altrimenti non saremmo nelle trame di Beautiful!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.