Beautiful Anticipazioni Americane: Finn lascia per sempre Steffy a causa di Luna? Ecco cosa potrebbe succedere nella Soap

Anticipazioni TV

Steffy ha scoperto che Luna non è più in prigione e ha dichiarato guerra alla Nozawa. Finn stavolta non sembra disposto ad assecondare le richieste della moglie e non le permetterà di tenere lontano sua figlia. Il medico arriverà ad allontanare sua moglie? Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap, in arrivo anche su Canale5.

Il matrimonio di Steffy e Finn è appeso a un filo e questo per via delle novità arrivate come un tornado nelle puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni degli episodi della Soap, attualmente in onda sulla CBS, ci hanno rivelato che il bel dottore ha confessato alla moglie di aver trovato Luna a casa di Bill e di averle raccontato di essere suo padre. Il ragazzo ha fatto capire alla Forrester di essere pronto a recuperare il tempo perduto con la ragazza ma per la figlia di Ridge non è una cosa minimamente considerabile. La Nozawa deve stare lontana da lei e dalla loro famiglia ma Finn, stavolta, potrebbe non essere d’accordo con lei e non permetterle di tenerlo lontano dalla sua bambina appena ritrovata.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy sconvolta dalla verità su Luna

Nelle puntate americane di Beautiful, Finn e Steffy stanno vivendo un altro momento di tensione. Mentre negli episodi italiani la Forrester ha deciso di lasciare Los Angeles per non doversi più preoccupare del problema Sheila, in quelle in onda sulla CBS ha scelto di rimanere accanto al marito nonostante la scoperta che Luna è figlia del dottore. La rampolla di Ridge non ha alcuna intenzione di lasciare che la sua relazione con il marito venga messa in pericolo dalla Nozawa, che si è rivelata un’assassina e che ha quasi ucciso pure lei.

Steffy ha scoperto anche che Luna non è più detenuta in prigione ma sta scontando la sua pena a casa di Bill e sta quindi vivendo una detenzione dorata, all’interno di una Villa che le offre tutti gli agi e in cui può tranquillamente ricevere la visita di Finn, senza alcun limite. Questa ennesima scoperta agghiacciante l’ha resa nervosissima, soprattutto perché suo marito ha già provveduto ad andare a trovare la figlia, a cui ha dichiarato di essere pronto a farle da padre e a recuperare il tempo perduto a causa delle bugie di Poppy.

Beautiful: Steffy minaccia Luna nelle puntate americane

Steffy non può permettere che Luna si metta in mezzo alla sua vita e metta a rischio la sua serenità, come Sheila ha cercato di fare. La Forrester ha quindi deciso di chiarire alla ragazza che mai e poi mai l’accetterà in famiglia. Si è quindi recata alla villa di Bill, dove ha avuto un confronto piuttosto acceso con la giovane ragazza che in un tempo non troppo lontano, ha cercato di ucciderla e l’ha osservata piangere e disperarsi, senza mostrare nemmeno un briciolo di pietà. Steffy ha aggredito Luna e l’ha minacciata di stare lontano da Finn ma le ha anche giurato di non concederle, mai e poi mai, il suo perdono. Ma le cose potrebbero andare molto diversamente da quello che Steffy vorrebbe.

Finn non permetterà a Steffy di allontanare Luna? Ecco cosa potrebbe succedere nella Soap Beautiful

Steffy è certa che Finn capirà le sue motivazioni, esattamente come ha fatto con Sheila. Le cose sono però un po’ diverse. La Carter è sì la vera madre del dottore ma è anche vero che il giovane è stato allevato da Li e quindi il medico alla fine non si è sentito in dovere di costruire alcun rapporto con la sua mamma biologica. Diversa la situazione con Luna. Finn si sente responsabile per come è cresciuta la ragazza e crede che se le fosse stato vicino e fosse stato soprattutto messo al corrente di essere suo padre, la giovane sarebbe cresciuta senza problemi, amata e protetta, e non avrebbe maturato quella pazzia che l'ha portata a uccidere due uomini.

Su queste basi, Finn potrebbe non accettare che sua moglie lo tenga lontano da Luna e potrebbe decidere di tagliare i ponti con Steffy pur di stare accanto a sua figlia. Insomma il bel dottore potrebbe chiedere il divorzio alla Forrester furioso con lei per aver ostacolato il rapporto con il sangue del suo sangue.

Se Sheila Carter può essere tenuta a distanza e il peso della scelta è relativo, Finnegan non potrà dire la stessa cosa per Luna, degna di avere una possibilità e ancora recuperabile rispetto alla malefica rossa, a cui in passato sono state date tante chance per cambiare e non è riuscita ad accoglierle nemmeno una, se non quando ormai era troppo tardi per rimediare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.