Beautiful Anticipazioni Americane: Liam muore?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena drammatico. Liam potrebbe perdere la vita... a causa di Sheila. Scopriamo insieme tutte le probabili trame di prossimi episodi della Soap, in onda in Italia su Canale5.

Tristi novità in arrivo nelle puntate americane di Beautiful? Nei prossimi episodi della Soap potremmo assistere alla drammatica scomparsa o a un tragico incidente, che coinvolgerà Liam. Allo Spencer potrebbe capitare qualcosa di molto spiacevole e tutto questo a causa della sua intenzione di mettere i bastoni tra le ruote non solo a Sheila ma anche a Finn. Ma cosa potrebbe accadere?

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam coinvolto in un tragico incidente

Liam potrebbe avere un tragico incidente e persino morire nelle prossime puntate di Beautiful. Vi rassicuriamo subito e vi diciamo che si tratta di una nostra previsione, sulla base di qualche spoiler – non certo – proveniente dagli Stati Uniti. Secondo alcune voci, che stanno circolando nei siti americani dedicati alla Soap, lo Spencer potrebbe essere destinato a un destino infausto e questo tragico evento sarebbe stato preceduto e profetizzato, da un brutto sogno di Kelly. Ma cosa è successo? Negli scorsi episodi, la piccola si è svegliata di soprassalto ed è corsa a raccontare a sua madre di aver sognato di perdere il suo amato papà. Steffy ha subito rincuorato la bambina ma in tanti, come noi, si sono chiesti se questo piccolo intramezzo di trama, non dovesse avvertirci che qualcosa di terribile sta per capitare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila prende di mira Liam?

Un potenzialmente letale incidente è già accaduto e ha visto protagonista la piccola Kelly, che ha rischiato di affogare. Sheila ha salvato la bambina e questa novità ha scombussolato sia Finn che Steffy, che sta faticando a mantenere la calma e non perdere completamente il controllo con suo marito, colpevole di essersi distratto mentre era in spiaggia con sua figlia. Quanto successo creerà ovviamente un grosso problema tra i coniugi ma potrebbe persino portare Liam a correre un grosso pericolo.

Nelle prossime puntate, lo Spencer vorrà sicuramente vendicarsi di quello che è successo a sua figlia e aggredirà probabilmente Finn. Quello che potrebbe succedere, oltre che Steffy gli dia ragione e allontani il suo bel dottore, è che Sheila decida di liberarsi di un altro ostacolo alla sua reunion con il figlio. La Carter potrebbe quindi prendere di mira Liam e volersi liberare di lui, persino uccidendolo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn contro Liam?

Sheila potrebbe pensare di uccidere Liam e di far sembrare tutto, come suo solito, un incidente. La Carter potrebbe però non aver bisogno di intervenire. La parte sporca del lavoro potrebbe essere svolta da Finn. I due uomini di Steffy, dopo quanto successo, avranno sicuramente uno scontro molto accesso, che potrebbe trasformarsi in un drammatico episodio. Potrebbe capitare che Finnegan, in preda all’ira, getti dalla scogliera lo Spencer o lo colpisca con qualcosa e che poi scappi insieme a sua madre. Sono solo ipotesi ma nessun dettaglio, in Beautiful, va trascurato e il sogno di Kelly, così inserito nelle trame, potrebbe nascondere davvero qualcosa di molto preoccupante. Liam potrebbe anche non morire ma essere dichiarato morto, disperso o passare diversi giorni in ospedale, come successo a Steffy. Insomma, nelle prossime puntate ci aspettiamo che qualcosa di molto particolare capiti all’ex marito di Hope, tornato nel “circolo del male” di Sheila Carter… e famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.