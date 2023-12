Beautiful Anticipazioni Americane: Eric scopre che Ridge gli ha mentito. La sua reazione è inaspettata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il segreto di Ridge è venuto a galla. Eric ha scoperto di non aver vinto la loro guerra in passerella. La sua reazione a questa scoperta, ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti, e cosa vedremo presto su Canale5.

I segreti a casa Forrester non sono destinati a durare a lungo e tutte le paure di Ridge si sono realizzate. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric ha scoperto la verità sull’esito della sfida in passerella con suo figlio. Nessuno è stato in grado di nascondere a dovere questa verità così importante e la reazione del Forrester senior non si è fatta attendere… ed è stata sconvolgente. Scopriamo insieme cosa è successo nelle puntate della Soap, andate in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric felice di avere tutta la sua famiglia riunita

Eric non è morto e ha deciso di riunire tutta la sua famiglia a Villa Forrester, per festeggiare con loro il suo grande successo e brindare alla loro felicità. Il designer ha voluto organizzare – senza farlo sapere – un party d’addio a tutti, consapevole che la morte sta per andarlo a prendere. Eric ignora però che i suoi invitati sappiano cosa gli sta succedendo e conoscano tutte le verità dietro ai suoi ultimi, difficili, giorni. Ed è stata proprio questa consapevolezza a rompere gli equilibri, già dall’inizio precari. Ridge non è più riuscito a nascondere al padre, di aver vinto lui la loro sfida. Ma come è successo?

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge non riesce più a mentire

Eric ha ringraziato tutti i presenti di essersi presentati a casa da lui e di aver voluto festeggiare con lui tutti i successi della loro grande famiglia. Le cose sono degenerate quando, dopo aver avuto un visibile sbandamento, notato da tutti, il Forrester ha voluto brindare alla sua vittoria nella sfida di moda e al suo grande successo, che ha schiacciato la concorrenza del suo talentuoso figlio. È stato in quel momento che Ridge non è riuscito a mascherare la sua tristezza e si è fatto sfuggire, con un solo sguardo, tutta la verità. I presenti, vedendo barcollare lo stilista, lo hanno seguito a ruota, facendo capire a Eric che no, non ha vinto la battaglia della Forrester Creations. Il vero vincitore è Ridge Forrester.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Eric sconvolge tutti ringraziando Ridge per aver mentito

Eric ha scoperto di aver perso la sfida e nella sala è calato il silenzio. Tutti hanno cominciato a tremare, spaventati che il Forrester, scoprendo la verità, potesse crollare definitivamente e avere uno scatto di ira fatale. Ma il designer ha stupito tutti correndo ad abbracciare suo figlio e ringraziandolo per aver mentito per amor suo. Eric ha apprezzato il gesto, anzi il sacrificio del figlio, che ha messo da parte il suo orgoglio per rendere contento suo padre e restituirgli la dignità che, non volendo, gli aveva strappato lui. Ma poco dopo averlo stretto tra le sue braccia, è crollato miseramente sul pavimento, stavolta non riprendendo i sensi. Sarà arrivata la sua ora?

