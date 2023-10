Beautiful Anticipazioni Americane: Eric rovina la Forrester ed estromette Ridge dall'eredità perché non è suo figlio?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane della Soap Beautiful ci rivelano che Carter è molto preoccupato per le finanze della Forrester Creations. Eric sta spendendo molto denaro per la sua nuova collezione e rischia di mettere in difficoltà l'azienda. Ridge dovrà intervenire ma rischierà di essere estromesso per sempre?

La Forrester Creations potrebbe essere in pericolo. Nelle puntate americane di Beautiful, Carter ha rivelato a Ridge che è necessario fare immediati tagli al budget, per coprire le enormi spese che Eric sta facendo, per finanziare la sua nuova collezione. L’azienda dovrà trovare presto una soluzione, prima di affrontare un vero e proprio tracollo. Ridge sarà costretto a intervenire ma questo gli costerà la sua eredità?

Anticipazioni Americane Beautiful: Carter informa Ridge delle difficoltà finanziare dell’azienda

Nelle scorse puntate di Beautiful, andate in onda negli Stati Uniti, Carter ha informato Ridge che l’azienda non se la passa benissimo. L’amministratore ha rivelato che le enormi spese per la nuova collezione di Eric, stanno mettendo a dura prova le finanze della casa di moda, che si sta trovando a gestire due linee principali, molto costose e impossibili da sostenere nello stesso momento. Insomma Eric, con il suo desiderio di rivalsa, sta mettendo in pericolo tutta la compagnia. Carter ha suggerito di tagliare le spese per la collezione home della Forrester ma Ridge ha ribadito che proprio quella è l’unica fonte di guadagno sicura tutti gli anni. Dovranno trovare un’altra soluzione; la prima di queste, è convincere il Forrester senior a farsi da parte.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric non rinuncia alla sua collezione nonostante stia sempre più male

Convincere Eric a rinunciare alla sua collezione, quella della rivincita su se stesso e su suo figlio, non sarà facile. Il Forrester si è incaponito e non sente ragioni, nemmeno quando è il suo stesso corpo a chiedergli di fermarsi. Lo stilista ha un unico obiettivo: dimostrare di non essere finito e di poter ancora dare il suo contributo, all’azienda che porta il suo nome. Così facendo però si sta facendo del male. La sua artrite sta peggiorando. RJ e Donna, accortisi di questo, cercano costantemente di calmarlo ma senza ottenere nulla. Vista la situazione la Logan ha pregato il suo nipotino acquisito di continuare a dare una mano a Eric e di non fare alcuna menzione su quanto sa, con Ridge o Brooke. La malattia di Eric dovrà rimanere un segreto e RJ manterrà il riserbo anche se avrà tanta voglia di dire tutto al padre, per aiutare il nonno, ormai provato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric estromette Ridge dall’eredità perché non è suo figlio?

Siamo certi che Ridge tornerà alla carica con Eric e questo infastidirà il Forrester, che si sentirà nuovamente messo in discussione e potrebbe veder tradito il patto con suo figlio, ovvero di decidere chi è il migliore sulle passerelle. Ma il creatore della Forrester Creations potrebbe persino volersi vendicare. Davanti all’impossibilità di trovare un compromesso, Ridge – in quanto CEO dell’azienda – potrebbe non far uscire la collezione del padre e scatenare in lui un desiderio di vendetta.

Eric, sentendosi tradito, potrebbe decidere di cambiare il suo testamento ed estromettere Ridge dalla Forrester, adducendo come motivazione, il fatto che l’uomo non sia davvero suo figlio. Sì perché Ridge ed Eric non hanno alcun legame di sangue. Lo stilista junior è figlio di Stephanie e di Massimo Marone sebbene sia stato allevato, sin dalla nascita, da Eric. Insomma un cavillo genealogico, potrebbe per sempre tagliare il ramo del marito di Brooke e persino dei suoi figli. E se Thomas, con ogni probabilità, ne subirà le conseguenze e per lui ci sarà un tremendo destino, non siamo certi che per RJ e Steffy varrà la stessa cosa. I due sono indubbiamente i nipoti preferiti di Eric e uno di loro potrebbe diventare il vero erede artistico dell’azienda di moda più famosa di Los Angeles.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.