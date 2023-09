Beautiful Anticipazioni Americane: Tremendo destino in arrivo per Thomas?

Anticipazioni TV

Cosa succederebbe nelle Trame di Beautiful se Thomas fosse costretto a lasciare l'azienda di famiglia e Ridge ed Eric gli preferissero RJ? Scopriamolo insieme.

Per Thomas Forrester non c’è davvero pace. Le Trame Americane di Beautiful sembrano proprio non prevedere nulla di buono nel suo futuro, soprattutto professionale. E tutto questo quando dal punto di vista sentimentale, le cose sembravano girare per il verso giusto e forse ancora meglio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas di nuovo nei guai?

Negli ultimi anni le trame di Beautiful non hanno certo fatto fare una bella figura a Thomas. Il giovane rampollo di Ridge è stato più e più volte in preda alla pazzia e, per questo, allontanato dalla famiglia. Ma la sua redenzione sembra essere finalmente arrivata così come la sua rivincita professionale e sentimentale. A rompere questi nuovi equilibri è però stato Eric, con la sua voglia di mettersi di nuovo in gioco, per dimostrare a se stesso e agli altri, di essere ancora importante per la Forrester Creations. Tra lui e Ridge si è scatenata la guerra e a pagarne le spese potrebbe essere proprio Thomas.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas fuori dall’azienda di famiglia?

Vi abbiamo già parlato di questo probabile risvolto nelle trame americane di Beautiful ma ora, con il supporto di alcuni spoiler statunitensi, possiamo affermare che le nostre paure potrebbero essere fondate. La guerra tra i Forrester potrebbe avere delle conseguenze devastanti sul futuro del giovane stilista, che rischierebbe di essere messo da parte e persino cacciato dall’azienda. Thomas ha sin da subito supportato suo padre e ha confermato che ha anche lui pensa che suo nonno debba farsi da parte e andare in pensione. Queste dichiarazioni potrebbero essere molto pericolose. Se Eric vincesse la sfida, potrebbe persino estrometterlo dall’eredità o comunque preferirgli RJ, che sta dimostrando un grande talento.

Trame e Anticipazioni: Ridge ed Eric preferiranno RJ a Thomas

Quello che temiamo è che sia Eric che Ridge possano preferire RJ a Thomas e possano spingere il giovane lead designer della Hope for the Future a lasciare l’azienda di famiglia. Thomas potrebbe vedersi superare dal suo fratellino, dopo aver fatto tanti sforzi per riconquistarsi la fiducia del padre e dopo aver ottenuto l’opportunità di creare con lui una nuova collezione. Sarebbe una vera disdetta, visto quante novità positive sta collezionando il ragazzo negli ultimi tempi, non ultima la complicità con Hope. Thomas però potrebbe pure sorprenderci e stavolta non tirando fuori la sua vena pazza ma quella creativa. Sarebbe capace di creare una sua azienda personale, sfruttando il nome Forrester e aiutato da sua madre Taylor.

Insomma, Thomas costretto a lasciare la Forrester Creations, deluso dalla sua famiglia che gli preferisce sempre qualcun altro – in questo caso RJ il figlio del destino di Brooke e Ridge – e furioso, potrebbe mettersi in proprio o persino convincere Hope a lanciare una collezione nuova insieme, lontani dai condizionamenti di famiglia. E se così succedesse, ammettiamo, sarebbe davvero un colpo di scena!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.