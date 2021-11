Beautiful Anticipazioni Americane: Eric fa sesso con Quinn grazie a Donna!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che il Forrester scopre di non poter più avere un'appagante vita sessuale con la moglie; la Logan, però, potrebbe aiutarlo...

Nelle puntate italiane di Beautiful Eric e Quinn si stanno occupando delle nozze tra Ridge e Shauna. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che marito e moglie dovranno ben presto fare i conti con una questione decisamente più personale e delicata: l'impotenza del Forrester !

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter è l'amante di Quinn!

Mentre noi vediamo Eric e Quinn concentrati su Ridge, il primo perché non vuole che quest'ultimo sposi Shauna, e la seconda proprio perché vuole il contrario, i telespettatori americani li hanno già visti alle prese con un problema decisamente più personale e delicato. Il Forrester sembra non riuscire a perdonare alla Fuller tutti i piani diabolici messi in atto per tentare di separare Ridge e Brooke, e non fa che tenerla a debita distanza. Per tale ragione, la designer, sentendosi sola e trascurata, cercherà le attenzioni di un altro uomo, ossia Carter. Tra Quinn e l'avvocato, travolti dalla passione, inizia un'autentica relaziona extraconiugale, perlopiù trascorsa tra le lenzuola!

Brooke smaschera Quinn, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Tuttavia, ad un certo punto, il potente capofamiglia decide di perdonarla e di riavvicinarsi all'amata consorte. La Fuller mette così un punto definitivo alla parentesi con il Walton, e gli chiede di mantenere il riserbo su quanto accaduto tra di loro. Purtroppo per lei, la Logan è in ascolto, ed entra a conoscenza del suo segreto... che rivelerà nel corso della simbolica cerimonia per il rinnovo dei voti di Quinn d Eric!

Beautiful Anticipazioni Americane: La proposta indecente di Eric a Quinn...

Inevitabilmente, il padre di Ridge caccia la madre di Wyatt. La Fuller, allora, riprende a frequentare di nascosto l'officiante delle nozze a Villa Forrester, almeno fino a quando Eric le propone di tornare a vivere insieme. Benché la donna stia cominciando a nutrire un forte sentimento per Carter, sceglie il marito. A questo punto, il Forrester rivela a Quinn che gli è stato diagnosticato un problema d'impotenza, apparentemente irreversibile. La designer, per amore, è pronta a vivere una vita coniugale senza intimità, mentre lo stilista sarebbe disposto a concederle la libertà di passare le notti con l'avvocato, il quale può darle ciò che lui non può più...

Donna seduce Eric, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Nel momento in cui in famiglia si viene a sapere del bizzarro accordo tra i due, esplode il caos. Eric si vede costretto a chiedere alla Fuller di smettere di vedere il Walton, e lei acconsente. Nel frattempo, però, Brooke, decisa a vendicarsi di Quinn e ad aiutare il suo alleato di sempre, spinge la sorella, Donna, innamorata follemente del Forrester senior, ad approfittarne per provare a sedurlo. La Logan, infatti, confessa all'uomo di amarlo e desideralo ardentemente, proprio come in passato; in più, gli confessa di avere con sé una boccetta di miele fatta a forma di orsacchiotto, il gadget che, un tempo, usavano nella loro intimità. Quando gli ex amanti assaggiano un po' di quel nettare, qualcosa in Eric si risveglia! In che modo la prenderà Quinn quando verrà a sapere che Donna è riuscita lì dove lei non riusciva più?

