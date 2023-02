Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas tornerà a parlare della custodia di Douglas. Il ragazzo informerà Hope di aver preparato dei documenti per decidere, in tribunale, con chi debba vivere il loro bambino. Ma stavolta ci sarà qualcosa diverso. Scopriamo cosa e vediamo cosa vedremo presto nelle puntate della Soap.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap si tornerà a parlare della custodia di Douglas. Thomas, dopo aver ricevuto un fortissimo no al suo ritorno alla Hope for the future, deciderà di prendersi una piccola vendetta e di ricucire il suo rapporto con il figlio. Il ragazzo si presenterà a casa di Hope con dei documenti e le rivelerà di aver deciso di portarla in tribunale, per chiarire una volta per tutte dove debba stare il bambino. Ma la cosa diversa questa volta sarà che a prendere la decisione di dove vivere sarà lo stesso Douglas. Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi in onda negli Stati Uniti e cosa vedremo molto presto anche su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas torna a combattere per la custodia di Douglas

In alcuni nostri articoli precedenti vi abbiamo rivelato che Thomas non riuscirà a tornare alla Hope for the future, nonostante le sue buone intenzioni e il suo indubbio talento. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno raccontato che Hope imparerà la lezione e caccerà a calci il suo ex dall'azienda, pur consapevole che la sua collezione abbia bisogno del suo miglior designer. La Logan prenderà una decisione molto sofferta ma sarà pronta a non permettere al Forrester di prendersi nuovamente gioco di lei e di tutta la sua famiglia. Hope non potrà però impedire che Douglas passi dei momenti con suo padre e sarà proprio durante una di queste visite, che la giovane scoprirà le nuove intenzioni del figlio di Ridge. Thomas le confesserà di aver a lungo pensato a quanto successo e le rivelerà di aver fatto redigere dei documenti, con i quali chiederà di nuovo la custodia di suo figlio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas rivela che sarà Douglas a scegliere con chi vivere

Thomas consegnerà dei documenti a Hope e sia lei che Liam si stupiranno da quanto ci sarà scritto sopra. Il Forrester rivorrà sì la custodia di suo figlio ma stavolta le cose andranno in modo molto diverso: sarà Douglas a scegliere con chi vivere. Thomas e Hope si dovranno quindi presentare in tribunale, dare la loro versione dei fatti e convincere il piccolo a stare o con sua madre o con suo padre ma l'ultima parola spetterà a lui. Hope sarà piuttosto scossa da questa novità ma crederà che possa funzionare. Douglas è un ragazzino sveglio e ha più volte dimostrato di sapere prendere le giuste decisioni.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope è convinta che Douglas sceglierà lei

Thomas saluterà Hope e Douglas e la Logan rimarrà da sola con il marito e i figli. La ragazza si affretterà a chiedere al piccolo come sia stata la sua giornata passata con il padre e se si sia divertito. Il bambino risponderà in modo affermativo e sarà allora che Hope gli spiegherà che presto sarà chiamato a fare una scelta molto difficile. Gli dirà che il giorno dopo saranno tutti in tribunale e lui dovrà scegliere se vivere insieme alla sua mamma o al suo papà. Il piccolo Forrester confesserà di voler stare con la madre e di essere davvero felice di stare insieme a lei, a Liam e a Beth ma confermerà questa scelta anche davanti al giudice? Hope ne sarà convinta!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.