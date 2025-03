Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne mette ko Hope e Carter non la protegge

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Carter ha deciso di non cacciare Daphne nonostante il loro bacio e le richieste di Hope. Perché il Walton ha voltato le spalle alla Logan? Cosa sta succedendo e che conseguenze avrà sulla figlia di Brooke? Vediamo cosa sta succedendo e scopriamo le trame dei prossimi episodi della Soap di Canale5.

Hope sembra aver perso il sostegno di Carter almeno per quanto riguarda le decisioni sulla Forrester Creations. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la Logan non è riuscita a cacciare Daphne Rose dall’azienda dopo aver scoperto che la ragazza si è innamorata del Walton e lo ha persino baciato. La figlia di Brooke ha dovuto fare un brusco dietrofront e ha dovuto rinunciare, contro il suo volere, a prendersi la sua vendetta contro la sua nuova rivale. Ma perché Carter ha deciso di tenere la creatrice di profumi in azienda? Da cosa è stato spinto? Scopriamo e capiamo che conseguenze avrà questo gesto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Daphne in guerra

Tra Hope e Daphne è cominciata la guerra. La Logan ha capito che la nuova arrivata costituisce un vero problema per lei; si è infatti innamorata del Walton e lo ha persino baciato. La figlia di Brooke non può permettere che alla Forrester Creations, che ormai considera la sua azienda, ci sia qualcuno che le metta i bastoni tra le ruote. Dopo aver messo a tacere Steffy – o almeno così crede – non potrà lasciare che un’altra donna insidi il suo posto nel cuore del bel CFO anzi del direttore della maison e nella stessa leadership dell’azienda. Ma le sue previsioni non si sono avverate, non tutte. Carter ha comunicato di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla collaborazione con la Rose e c’è un perché molto importante.

Beautiful: Carter non può rinunciare a Daphne Rose. Ecco perché

Daphne ha accusato Hope di usare Carter per controllare la Forrester Creations e per distruggere i suoi rivali. La Rose è convinta che i sentimenti della Logan non siano sinceri e che la ragazza stia solo sfruttando il suo fascino per tenere all’amo il Walton e che, soprattutto, non si renda conto del male che gli sta facendo. Hope ha ovviamente negato di agire solo per proprio tornaconto e ha sottolineato invece il grande legame che c’è tra lei e l’avvocato. In virtù di questo forte rapporto, la figlia di Brooke ha chiesto al suo compagno di prendere immediati provvedimenti contro la creatrice di profumi e di cacciarla dall’azienda per via del suo comportamento poco consono. Ma Carter non ha esaudito i suoi desideri anzi, l’ha informata di aver deciso di voler continuare a collaborare con la Rose per non far perdere alla Forrester la possibilità di un grande futuro nel mondo dei profumi e delle fragranze. Insomma sembra che Carter abbia scelto l’azienda invece che la sua compagna.

Carter invita Hope a non comportarsi come Steffy nelle puntate americane di Beautiful

Carter ha informato Hope di non voler cacciare Daphne e di non volerlo fare perché il contributo della Rose è più che mai necessario per la Forrester Creations. Ma il Walton non si è limitato a chiudere un occhio sul bacio che la francese gli ha scoccato sulle labbra ma ha anche invitato la compagna a non comportarsi come Steffy. Sì state leggendo bene, l’ex avvocato ha chiesto alla figlia di Brooke di non prendere decisioni spinta dalla gelosia e dalla rabbia come la Forrester ha fatto più volte con lei e di cui si è per anni lamentata. E questo consiglio ha infastidito, non poco Hope, che si è trovata a essere sgridata per aver in qualche modo emulato la sua più grande nemica.

Hope non ha gradito la scelta di Carter e ovviamente non sopporterà più la presenza di Daphne alla Forrester. Tra le due donne si scatenerà una faida durissima, soprattutto perché la Rose pare proprio essersi innamorata del Walton. Ne deriveranno scontri sempre più forti e fastidiosi e Hope potrebbe, forse, finalmente capire le motivazioni che hanno spinto Steffy, in passato, a essere così dura con lei. E chissà che stavolta non possa capitare qualcosa di inaspettato… magari un’alleanza tra le due ex sorellastre.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.