Beautiful Anticipazioni Americane: Conferme, addii e novità nel cast della Soap. Ecco chi se ne andrà e chi arriverà

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che c'è aria di cambiamento nelle puntate della Soap. A darne conferma sono state alcune nuove foto del cast, che confermano ritorni, novità e arrivi nei prossimi episodi. Ecco tutto quello che succederà.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful scopriremo chi sarà il vincitore della sfilata/sfida di moda, che vede Eric e Ridge uno contro l’altro. Capiremo però quale sarà il futuro del Forrester senior e se la sua salute possa o no migliorare. Sono molte le domande a cui dovremo dare risposta ma per ora abbiamo avuto conferma di alcune presenze e alcuni ritorni nel cast della Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric morirà davvero?

Eric sta morendo e per lui si prospettano puntate molto intense. Il Forrester e suo figlio si stanno preparando a una sfilata che potrebbe essere l’ultima grande occasione per il senior di dimostrare il suo valore e di difendere lo stile classico che ha sempre caratterizzato la sua azienda. Tra gli obiettivi di Eric c’è infatti il far ritornare la Forrester Creations a disegnare linee classiche e ormai iconiche e impedire a Ridge di fare troppe innovazioni, snaturando quello che è sempre stata la sua azienda. Ma Il Forrester senior potrebbe non riuscire a centrare l’obiettivo e potrebbe vedersi sconfitto dal figlio, senza poi avere altre occasioni per rifarsi. La sua salute è gravemente compromessa e gli rimangono sei mesi di vita. La sua fine è vicina e per il momento non ci sono anticipazioni o trame che ci lasciano presagire un cambio di programma nelle trame.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric potrebbe rimanere nella Soap e con lui anche Deacon e Bill

La malattia di Eric verrà sicuramente scoperta ma non sappiamo se prima, durante o dopo la sfilata di moda che lo vedrà battersi con Ridge. È certo che il Forrester riceverà tutto il sostegno da Donna e dai suoi e probabilmente vincerà la morte. Ci siamo fatti questo pensiero visto le recenti foto – pubblicate in questi giorni – che lo vedono ancora presente nel cast nella stagione 2023-2024 e che lo ritraggono sorridente, in forma e in compagnia di Donna. Si tratta di immagini pubblicitarie e non ufficiali dal set ma fanno ben sperare che lo stilista stia ancora tra noi per diversi mesi (speriamo anni). Confermatissimi, nei prossimi episodi, sia Deacon che Bill ma anche RJ, Luna, Hope e Thomas. Nelle foto non sono presenti né Finn né Liam e nemmeno Sheila. Ci sarà qualche novità traumatica in arrivo?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Grandi ritorni e new entry in arrivo nella Soap

Tra le novità che renderanno la stagione 2023/2024 di Beautiful ancora più interessante, c’è il ritorno di Steffy. Questa non è una grande novità, visto che la Forrester era già destinata – sin dal suo arrivederci – a tornare negli episodi molto presto e lo farà in grande forma – l’attrice ha avuto il suo quarto figlio. Il suo rientro a casa sarà sicuramente scoppiettante, visto l'attacco definitivo di Liam a Finn. La giovane cosa avrà in mente? Lascerà suo marito per sempre e se ne tornerà in Italia oppure affronterà i pericoli di Los Angeles?

Tra i ritorni ci sarà anche quello di Paris. Nelle foto di cui vi parlavamo prima è apparsa la bella Buckingham, con un nuovo look: capelli lunghissimi e neri corvini. Che nuove trame la vedranno protagonista? La vedremo di nuovo al fianco di Zende o ci sarà un nuovo amore per lei… magari RJ?

Un ritorno o forse meglio dire una new entry nelle trame, vedrà protagonista Stephen Logan. Il padre di Brooke, Donna e Katie è apparso sporadicamente negli ultimi anni ed è ormai passato tempo da quando è stato guest star fissa nelle puntate della Soap. Ora sembra che ci sia una storyline pronta per lui e per la sua Lucy. Nelle foto, sempre quelle citate prima, è apparso sia insieme alla sua compagna sia con le sue figlie, contente di poter stare con lui, sia con Eric e Donna. Che il suo arrivo non coincida con la scoperta della malattia del Forrester e che possa in qualche modo dare una mano?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.